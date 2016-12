I look perfetti per sfidare i giorni più caldi dell'anno

Il periodo che sta per arrivare, agosto, è tra i più bollenti dell'anno. Come vestirsi dunque senza sembrare scappati da un'isola dispersa? Niente panico, vi diamo tre valide alternative dalle quali prendere spunto, a seconda dei vostri gusti.

Look per i giorni bollenti: ispirazione safari

Look per i giorni bollenti: un abito coloratissimo

Stile vivace: se per voi la parola estate fa perentoriamente rima con colore, la soluzione sta in un abito leggero e coloratissimo. Puntate pure sul monocolore, come quello giallo sole di Victoria Beckham. Abbinateci dei sandali bassi, magari con ispirazione retrò e una borsa in tessuto a secchiello.

Stile safari: anche se sarete in città, l'ispirazione safari è sempre valida e, soprattutto di gran tendenza. La nostra proposta consiste in una camicia color cachi in lino – tra i tessuti più consigliati quando il termometro sfiora i 40°- abbinata a dei pantaloni corti in jeans e a delle scarpe basse o con lieve zeppa. La borsa? Un'elegante Loewe da portare a mano.

Stile bon ton: c'è chi non si scompone, o quantomeno non vorrebbe, nemmeno con il caldo. Se rientrate in questa cerchia giocate d'astuzia, indossate dei pantaloni corti in materiali leggeri con motivo a righe o pois, accostateci una camicetta con fiocco e un paio di sandali preziosi, come quelli di Ancient Greek.

