Redditi, Agenzia delle Entrate: "In due giorni 7 milioni di accessi alla dichiarazione precompilata"

Ruffini ha quindi spiegato che "anche quest'anno abbiamo ridotto i tempi dei rimborsi Iva. Siamo a 67 giorni dalla richiesta, rispetto a due anni fa che erano 75 giorni. Settantasette giorni sono un tempo ragionevolmente breve. Dall'inizio dell'anno abbiamo erogato più di mezzo milione di rimborsi Iva per un valore di 6,6 miliardi euro. Anche questo è un modo per venire incontro all'economia e alle imprese".

"Dopo nuove assunzioni saremo sotto di 8-9mila unita"

"Faccio un appello al governo e al legislatore - ha aggiunto il direttore Agenzia delle Entrate - perché anche con 11mila nuovi assunti al termine della campagna assunzione e concorsi saremo sotto di 8-9mila risorse, che non sono poche, e influiscono sulla possibilità di rispondere in tempi rapidi e risolvere il contraddittorio". E ancora: "L'Agenzia delle Entrate è un'opera pubblica, una infrastruttura che ha bisogno di risorse e investimenti per restituire alla collettività quello che si aspetta da noi. Voglio rivolgere un invito ai giovani a venire a lavorare con noi. Servire l'amministrazione pubblica all'interno dell'Agenzia delle Entrate è un'ottima esperienza con la possibilità di fare carriera al suo interno".