Abbronzatura: cosa fare per sfoggiare una incantevole tintarella

Approfittare dei primi raggi di sole caldo è super consigliato e anche un balcone può bastare per approfittarne. Eliminare dall’epidermide l'aspetto grigio che l'inverno ci ha lasciato come ricordo non è difficile e tornare a splendere nella bella stagione è davvero alla portata di chiunque.

Un' abbronzatura da urlo da esibire alla prima occasione: è il sogno di (quasi) tutte, ma per non nuocere alla pelle in vista delle prime esposizioni e vantare una tintarella perfetta per la prova costume , è meglio prepararsi per tempo.

1 - PUNTA SU UN'ALIMENTAZIONE AMICA non deve stupire sapere che l’abbronzatura inizia dalla tavola. L'alimentazione sana è la migliore alleata del nostro benessere e alcuni cibi, oltre che importanti per la salute, possono essere ottimi amici per favorire l’abbronzatura. Betacarotene e licopene, per esempio, sono fondamentali per preparare la pelle all'esposizione al sole: si tratta, infatti, di sostanze che stimolano in maniera naturale la produzione di melanina. Per una tintarella uniforme e naturale, sì quindi a frutta e verdura a buccia e polpa rossa, gialla e arancione: carote, peperoni e pomodori sono i nostri migliori amici per stimolare l’abbronzatura. Man mano che l’estate si avvicina, sì anche a ciliegie, albicocche, susine, melone, melanzane, pesche e cocomero. Infine, per non dimenticare la linea in vista della prova costume, arricchiamo la dieta con broccoli e cavoletti di Bruxelles: ottimi per fare un pieno di antiossidanti necessari a contrastare l’invecchiamento cutaneo, perfetti per la remise en forme.

2 - AIUTATI CON L'INTEGRAZIONE per massimizzare il risultato, oltre a una attenta scelta alimentare, si può avere un aiuto ulteriore grazie agli integratori di melanina. Per guadagnarsi un colorito ambrato e salutare questo supporto può essere utile: in commercio ormai ve ne sono moltissimi, acquistabili anche online. Per orientarci possiamo seguire qualche forum o avvalerci dei consigli degli esperti. Al fine di stimolare la produzione di pigmento e mantenere un colorito più intenso e più a lungo, il suggerimento è di assumere gli integratori almeno un mese prima dell'esposizione al sole. Ricordiamo comunque che anche il balcone di casa può servire per farsi accarezzare dai raggi del sole: utile per preparare l'epidermide, ma anche per fare scorta di vitamina D, amica di delle ossa e non solo.

3 - PREPARA LA PELLE CON UNO SCRUB per una tintarella perfetta da esibire e fare il pieno di like, occorre in primo luogo liberarsi delle cellule morte e ritrovare la pelle pulita, levigata e luminosa. Prima di esporci al sole, facciamo uno scrub delicato sotto la doccia accompagnandolo con un bel massaggio, per esempio con la tecnica del dry brushing. Si tratta di un'esfoliazione ottimale della pelle che al tempo stesso favorisce la circolazione. Inoltre, aiuta a contribuire a contrastare il ristagno dei liquidi, favorendo il drenaggio corporeo e combattendo contro l'odiosa cellulite. Per purificare la pelle occorre levigarla almeno una volta a settimana affinché sia pronta per l'esposizione, ma per evitare il rischio di eritemi e di irritazioni, è meglio prudenzialmente interrompere l'esfoliazione quindici giorni prima di iniziare a immergersi nei bagni di sole.



4 - NON ESPORTI MAI SENZA PROTEZIONE UV esporsi ai raggi del sole sulla pelle va bene, ma va fatto sempre con estrema prudenza. Per evitare l'invecchiamento cutaneo e la comparsa di odiosissime rughe, oltre che per prevenire patologie dell'epidermide, bisogna sempre ricordarsi di proteggersi, soprattutto durante le prime esposizioni quando la pelle non è ancora preparata. Tutto, dal burro cacao alla crema per il contorno occhi fino al latte per il corpo deve contenere un fattore di protezione contro i raggi UV: uno scudo necessario per difendersi dalle aggressioni del sole. Senza proteggersi mettiamo la pelle a rischio scottatura e scottarsi ripetutamente o rimanere al sole troppo a lungo può favorire l'insorgenza di melanoma, il tumore della pelle che è purtroppo in continua crescita, tanto da aver raddoppiato la sua incidenza negli ultimi dieci anni.

