Look vivaci: capi e colori da scegliere per l’estate 2015

L'estate è sinonimo di allegria e colore, in tavola portiamo frutta dalle tonalità vivaci e la voglia di seguire lo stesso filone anche per il look è dietro l'angolo. Abbiamo selezionato alcuni look e capi d'abbigliamento imperdibili per la stagione calda, scopriteli e scegliete i vostri preferiti.

Look per una serata in compagnia: total look bianco e giacca blazer arancione

Look ideale per un gelato fuori con le amiche: crop top arancione abbinato a shorts in jeans

Top corto in blu elettrico, T by Alexander Wang

Look da sera informale: un'uscita con le amiche, una cena in un posto tranquillo, la mise ideale per queste occasioni si colora di arancione, puntate su un abito lungo in tessuto morbido e abbinateci dei sandali in cuoio marroni.

L'alternativa più formale? Completo in bianco con giacca arancione.

Look da giorno: una passeggiata in centro e un gelato? Sfoggiate un abbinamento giovane e divertente, puntate su una maglia corta in cotone color arancione e abbinateci un paio di shorts in jeans.

Look per una serata importante: il rosso è la soluzione. Una tuta elegante, magari con una sola spalla coperta da abbinare ad accessori più o meno basici, a seconda del proprio stile.

Come alternativa puntate su pantaloni palazzo blu intenso e accostateci a un top corto con ruches.

