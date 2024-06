Ecco perché, anche in questo progetto, ogni singola firma per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica è stata importante. Ognuna ha infatti contribuito a fare la differenza in questi e in tanti altri ambiti d’intervento finanziati proprio grazie all’8xmille: sul sito 8xmille.it puoi scoprire come ogni firma si trasformi in un gesto d’amore.