24 maggio 2024 17:26

Cori anti-stranieri e saluti nazisti, il video che indigna la Germania

Polemiche in Germania per un video, diventato virale, in cui un gruppo di giovani vip tedeschi intona cori contro gli stranieri. "La Germania per i tedeschi, fuori gli stranieri!", cantano sulle note della hit "L'amour Toujours" del dj italiano Gigi D'Agostino. Nel filmato, girato in un rinomato locale dell'esclusiva isola di Sylt, si accennano anche saluti nazisti e imitazioni di Hitler.