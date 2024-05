Da Palazzo continuano a filtrare voci anonime sulla moglie del principe William che sempre secondo i rumor dovrebbe rimanere lontana dai suoi impegni pubblici fino al prossimo autunno . Nulla di ufficiale dunque, ma quel che è certo è che della principessa non c’è traccia. Non si sa molto delle cure contro il cancro, anche se i soliti beninformati parlano di una "Kate irriconoscibile, ha perso 15 chili". Così il Palazzo starebbe correndo ai ripari e potrebbe lanciare un nuovo "volto" del "Windsor team".

Tgcom24

Beatrice già vista con William Già nei giorni scorsi Beatrice di York - che è sposata a un nobile di origini italiane, Edoardo Mapelli Mozzi - ha partecipato a una festa in giardino a Buckingham Palace per sostenere suo cugino, l'erede al trono. Si è unita al principe insieme a sua sorella, la principessa Eugenia, e ai cugini Zara Tindall e Peter Phillips. "Il principe del Galles ha voluto invitare i suoi cugini perché sapeva che sarebbe stato divertente vedere tutti insieme i giovani della famiglia reale", ha spiegato un insider. "Potrebbe essere il sostegno in più di cui la famiglia ha bisogno", scrive "The Times".

La felicità del principe Andrea La notizia pare abbia rallegrato il padre di Beatrice, il duca di York, che tra scandali e figuracce è stato ostracizzato dal Palazzo: "Il Duca di York è sempre stato desideroso che le sue figlie, che sono le uniche nipoti della defunta regina a essere principesse e a usare il titolo di Sua Altezza Reale, fossero coinvolte negli impegni reali ufficiali. Forse usare la principessa Beatrice per alcuni impegni ufficiali è una strada da percorrere. Potrebbe avere un ruolo informale se il re lo volesse, poiché non sembra avere un lavoro troppo impegnativo. Sarebbe una grande risorsa perché è brillante e ha sempre avuto un lato naturalmente filantropico nel suo carattere", ha osservato un'altra esperta della famiglia reale, Ingrid Seward.

Kate Middleton sempre impegnata sul fronte della beneficenza Nonostante Kate Middleton sia ancora lontana dagli impegni di lavoro e si stia concedendo un periodo di recupero, continua a portare avanti le attività caritatevoli collegate al suo patronato. La principessa del Galles viene aggiornata sulle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Ambito che, come ha sottolineato ancora il portavoce, resta centrale nell'attività pubblica svolta dalla principessa. In particolare Kate è stata aggiornata sull'ultimo rapporto presentato dalla fondazione a Londra. Il responsabile dell'organizzazione, Christian Guy, ha dichiarato che la principessa era "entusiasta" del documento e che la campagna della fondazione "sta andando avanti mentre lei si riprende".

La malattia di Kate Middleton A marzo Kate Middleton ha rivelato con un video diffuso sui social di avere un cancro. Seduta su una panchina nel giardino della tenuta di Windsor, la principessa ha detto: "Questo ovviamente è stato un enorme shock. "William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia". A gennaio era stata sottoposta a un "importante intervento all'addome" e da allora, fatta eccezione per qualche scatto di famiglia, non si è più fatta vedere in pubblico.

Il principe William è già tornato al lavoro Anche il principe William si è concesso un periodo lontano dagli impegni pubblici per stare accanto alla moglie, ma per lui il momento di tornare a occuparsi dei doveri di un futuro Re è già tornato. L'erede al trono a metà aprile ha ripreso la vita pubblica andando in visita alla sede di un gruppo che prepara e distribuisce cibo ai più bisognosi e poi a un centro giovanile di Londra. Per Kate Middleton non è ancora arrivato il momento: si era parlato in passato di una sua partecipazione al Trooping The Colours ma l'ipotesi è sfumata.