La piccola festeggiata è ritratta sorridente in mezzo ai fiori (probabilmente nel giardino di Kensington Palace), con i lunghissimi capelli che le scivolano sulle spalle. Nessuna polemica ha accompagnato la pubblicazione dell'immagine, come avvenuto quando la moglie del principe William aveva pubblicato una foto, che la ritraeva con tutti e tre i figli, nella quale aveva fatto ricorso al fotoritocco .

Kate e William fanno gli auguri di buon compleanno alla figlia Charlotte "Buon nono compleanno principessa Charlotte. Grazie per tutti i gentili messaggi di oggi", si legge a corredo dell'immagine postata sui social di Kate Middleton e del principe William. La foto è stata rilanciata anche da re Carlo e dalla regina Camilla nell'account ufficiale della royal family. Per la bambina è arrivata una pioggia di auguri da parte dei sudditi e di tutte le persone che seguono con affetto le vicende dei reali britannici. Per la bimba, terza in linea di successione al trono britannico, sono previsti festeggiamenti semplici in famiglia al ritorno da scuola.

Charlotte Elizabeth Diana Windsor, quando è nata e il carattere della principessina Sono passati già nove anni da quando Kate Middleton e il principe William hanno presentato al mondo la loro secondogenita: a 10 ore dalla sua nascita la moglie dell'erede al trono, visibilmente provata dopo il parto e con addosso un bellissimo abitino rosso, stringeva tra le braccia davanti ai flash Charlotte Elizabeth Diana. Oggi Charlotte è la più peperina dei tre figli dei principi di Galles. La regina Elisabetta la chiamava The Boss, per via del suo carattere deciso e dell'abitudine di comandare tutti a bacchetta, compreso il fratello maggiore George (11 anni il prossimo luglio). I genitori hanno soprannominato la loro figlia di mezzo The Warrior Princess, la principessa guerriera, mentre per tutti gli altri è semplicemente Lottie. La bimba ama la ginnastica e gli animali e in particolare ha una passione per i cavalli come la bisnonna paterna.

