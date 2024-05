24 maggio 2024 15:53

Termoli, serpente in pronto soccorso: panico in corsia

Momenti di paura e fuggi-fuggi nel pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli (Campobasso), dove si è introdotto un serpente. Il rettile ha creato scompiglio avvicinandosi all'ingresso del Triage e della sala dove in quel momento si trovavano diversi pazienti in attesa di essere visitati. Sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che sono riusciti con apposite pinze e gabbia a catturare l'animale, liberato poi in un'area verde idonea.