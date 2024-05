Controsoffitti Woodn Greenwood, quando il bello è anche funzionale

1. JF11020, First Baptist Church, The Beck Group - Arlington, Texas

1. JF11020, First Baptist Church, The Beck Group - Arlington, Texas

Flessibili e adattabili ai più diversi ambienti, i sistemi di controsoffittatura proposti da Woodn Greenwood rispondono a necessità funzionali ed estetiche: favorendo l’isolamento termico e acustico (grazie alla creazione di una camera d’aria), nascondendo impianti elettrici o canalizzazioni, schermando soffitti vecchio o danneggiati o semplicemente caratterizzando un ambiente.

I controsoffitti di Woodn Greenwood I profili per controsoffitti di Woodn Greenwood danno vita a 5 sistemi, ognuno dei quali permette almeno 2 configurazioni diverse. La versatilità e l’ampia gamma di colori, insieme agli accessori di chiusura e finitura realizzati nello stesso materiale, permettono di coprire tutte le necessità tecniche ed estetiche del singolo progetto.

I profili, con dimensioni che vanno da 25 a 148 mm, possono essere inoltre accostati l’uno all’altro o spaziati riuscendo così a realizzare soluzioni tecniche ed estetiche differenti. E’ inoltre possibile creare botole ispezionabili (per eventuali impianti) e alloggi per faretti, altoparlanti o sistemi antincendio a soffitto.

I sistemi Modulatus in legno WPC per controsoffitti e applicazioni a soffitto favoriscono l’isolamento termo-acustico degli edifici, con coefficiente NRC di fonoassorbenza fino a 0,85. Inoltre, a differenza del legno naturale che risente dell’umidità presente nell’aria circostante, le soluzioni Woodn Greenwood possono essere installate pressochè in qualsiasi condizione ambientale.

Bello come il legno, ma più resistente I controssoffitti di Woodn Greenwood mantengono la bellezza, l’eleganza e il calore del legno, ma grazie alla loro composizione offrono notevoli vantaggi propri del materiale plastico. Sono infatti realizzati da farina di legno grezzo e da una componente plastica ecologica, che ha una funzione protettiva e impermeabilizzante ideale per applicazioni in ambienti come piscine e spa. I profili risultano cromaticamente e dimensionalmente stabili in tutti i climi, per una maggiore longevità estetica e funzionale rispetto al legno naturale. Il composto legno-polimero non ha bisogno infatti di verniciatura protettiva, non si fessura e non si scheggia, è antitarlo e antimuffa ed è fornito con lunghezza personalizzata così da evitare sovraccosti e sfridi.

Tutti i materiali Woodn Greenwood sono progettati nel laboratorio interno dell’azienda: testati a ogni latitudine, le loro performance sono certificate da enti accreditati, risultando conformi alle normative internazionali.

L’assistenza e l’affiancamento - Grazie alla presenza dell’ufficio tecnico interno, Woodn Greenwood assiste i vari professionisti con preventivi, stime, dettagli tipologici e disegni esecutivi. L’azienda offre corsi tecnici commerciali ai posatori con visite allo stabilimento produttivo e, tramite il proprio ufficio logistico, si occupa della consegna del materiale “porta a porta".