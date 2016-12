Dieci paia di scarpe da acquistare durante i saldi

Per approfittare al meglio della stagione dei saldi , è bene concentrarsi su prodotti che sappiamo già saranno utili e, soprattutto, dureranno nel tempo. Il periodo di sconti e promozioni speciali, infatti, è l'ideale per investire in oggetti di qualità che non invecchieranno mai nel guardaroba, come un bel paio di scarpe . E a proposito di scarpe , abbiamo selezionato 10 modelli su cui puntare durante i saldi invernali 2016 .

Per iniziare, le scarpe che ogni donna dovrebbe possedere sono le décolléte nere, stanno bene su tutto e rendono più elegante e femminile anche il più semplice dei look (in foto, modello di Jimmy Choo). Una delle tendenze del 2016, poi, è il tacco medio: sono tornate di grand moda le Mary Jane, con quell'appeal romantico che ci piace moltissimo (Gianvito Rossi).



Sul fronte stivali, sicuramente si riconfermano fra le tendenze gli ankle-boots, ovvero gli stivaletti alla caviglia: con tacco alto (Laurence Decade), con tacco basso e a punta (Zara), da biker scamosciati (Mango) oppure tecnici perfetti per un weekend in montagna (Soler). Se, invece, siete fan dello stivale alto sulla gamba, sceglietelo in pelle con il tacco alto (Chloé) o scamosciato con tacchetto (Lanvin).



Se le scarpe con il tacco basso, infine, sono le vostre preferite, gli investimenti migliori sono i modelli più classici, che non passeranno mai di moda: un paio di mocassini, magari con la suola rinforzata come quelli di Tod's, oppure un elegante paio di stringate in pelle nera (Valentino), che aggiungono un tocco chic ad ogni look.



