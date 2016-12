Valigia per la montagna: capi e accessori da portare sulle vette

Capispalla: partiamo dal prodotto fondamentale, immancabile una giacca imbottita da sfruttare sia durante il giorno che la sera. Come alternativa potete pensare a una giacca intermedia, come quelle in denim con interno in morbido pelo.



E per un tocco diverso dal solito scegliete il gilet in eco pelliccia, meglio se in nuance sobrie.



Pantaloni: un consiglio spassionato, dimenticatevi le gonne. Le temperature in montagna, specie di questo periodo, scendono vertiginosamente sotto lo zero, la soluzione è coprirsi il più possibile e i pantaloni possono aiutarvi mantenendo un certo stile.



Ve ne proponiamo tre tipologie, a quadri, alti e ampi in maglia e il classico paio di jeans, da portare con risvolti e stivaletti.



Accessori: sciarpe, guanti, cappelli, chi più ne ha più ne metta. La sciarpa acquistatela maxi, ampia con stampa a quadri, i cappelli con pompon in pieno stile invernale, guanti caldi e come alternativa una fascia in lana e delle cuffie in pelo.



Maglioni: altro capo irrinunciabile per la montagna, sceglietelo con decori natalizi e, se volete avere un'alternativa, ampio a mo' di poncho, il collo è alto e vi proteggerà anche dall'aria fredda.





