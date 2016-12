Giacca anni Ottanta: un cult tornato di moda

Dark e misteriosa: il nero è in assoluto il vostro colore preferito? Puntate su un modello che abbia dettagli particolari, non accontentatevi della “solita giacca”. Un esempio? Quella con punto vita in evidenza di Haider Ackermann o con frange decorative di Tom Ford.



Sontuoso velluto: vi piace osare senza strafare? Il velluto è il materiale per voi. Scegliete un capo in tonalità scura, come la giacca blu di Emilio Pucci.



Metal: sfumature preziose per non passare inosservati. Il consiglio è quello di creare un mix con altri capi più sobri, e se vi piace lanciarvi in mise d'effetto abbinate giacca a pantaloni. Scintillio assicurato!



Tinte chiare: chi lo ha detto che d'inverno non si possono indossare giacche dalle nuance pacate? Un candido bianco firmato The Row è perfetto per le amanti del neutrale, ma anche avorio e/o beige fanno la loro figura.



Decorate: per spezzare la monotonia giocate con le stampe e osate. Interessante il modello Etro, con nuance dorate e motivo intrigante, se però non vi convince virate verso qualcosa di più sobrio con decorazioni di lana come per esempio la giacca di Miu Miu.



