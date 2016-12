Moda 2016: buoni propositi per lo shopping

Allora ho trovato un input in più, per cercare di arrivare alla fine dell'anno con almeno qualche obbiettivo raggiunto. L'input è lo shopping. Ad esempio: risparmiare. E' una cosa che non farò mai, già lo so. Però posso pormi l'obbiettivo di acquistare una must-have, uno di quei pezzi che sono sempre verdi e non perdono di valore. Risparmio soldi non comprandone altre di meno valore per “investire” in questo affare. E' già una forma di risparmio, non credete?



La stessa cosa vale per le scarpe: ne compro decine e decine, che uso una volta e poi sono “bruciate”, perché troppo particolari o troppo legate a un trend. Allora ho deciso che forse è meglio investire in un paio di scarpe passe-par-tout, di qualità, che vadano con tutto e sempre, senza passare mai di moda.



E poi ci sono gli accessori: stesso discorso. Invece di disperdere le energie (dove le energie sono i soldi) in un sacco di cianfrusaglie effimere, forse dovrei seriamente riconsiderare di acquistare accessori di valore e iconici, che non passino di moda con un soffio. Un orologio di qualità, gioielli che siano icone di stile, pochette evergreen da portare sempre con me, alle serate, nei viaggi, che mi risolvano il look. Un buon cappello di Borsalino, ad esempio, è un accessorio che difficilmente può mancare all'interno del vostro guardaroba. Fortunatamente non sono una che ama cambiare il portafogli con il cambiare delle stagioni e posso consigliarvi qualcosa che, invece, già ho messo in pratica: investire in un buon portafogli, che sia resistente ai maltrattamenti, ai cambiamenti di borsa, di clima, di continente, è la cosa più giusta che io abbia fatto negli ultimi anni. E' vero, lo sborso iniziale è stato traumatico, soprattutto per la mia carta di credito, ma indovinate un po'? Sono 5 anni che ho un portafoglio come nuovo: abbondantemente ammortizzata la spesa.



Ah sì, quasi dimenticavamo: la palestra. Ogni anno vogliamo un nuovo inizio, una vita sana e di allenamento. Mentre sborsate i soldi per il nuovo abbonamento in palestra, ricordatevi di investire anche nell'abbigliamento da palestra. Avere un bel completo da sfoggiare potrebbe essere un incentivo ad andarci (vanesie!).



E poi ci sono i viaggi, che sono in assoluto i soldi meglio spesi per arricchire la vostra anima. Certo però che viaggiare con stile ha tutto un altro sapore! Allora iniziate ad investire in oggetti necessari, tipo una custodia per il passaporto, un porta documenti, una bella valigia.



