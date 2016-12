Saldi: le borse da non lasciarsi sfuggire

La borsa bauletto: modello cult si ripresenta tra le tendenze più in voga. L'esempio perfetto? La versione retrò con logo di Gucci. Acquistatelo perché è pratico, chic e abbastanza capiente.



La borsa colorata: in vista della primavera ma anche per vivacizzare il look invernale, è da scegliere perché un tocco di colore nel guardaroba non guasta mai. Puntate su un modello piccolo a tracolla come quello di Chloé.



La borsa pitonata: trend tra i più forti delle ultime stagioni, si declina sia su scarpe che borse. Acquistatelo se vi piace l'idea di svoltare un look con un tocco signorile e al tempo stesso “aggressivo”. Il modello ideale? Quello di Marni, piccolo e da portare a tracolla.



La borsa con frange: altro tormentone soprattutto estivo, fa parlare di sé anche durante la stagione fredda. La cartella in camoscio nero di Saint Laurent è il giusto compromesso tra ultime tendenze e grandi classici. Acquistatela se siete alla ricerca di un accessorio diverso dalla solita borsa.



La borsa ampia: non ha bisogno di presentazioni e non conosce le variazioni delle tendenze. È un must da acquistare se nella borsa c'è tutto il vostro universo. Una variante interessante è quella color sabbia di Nina Ricci.



La borsa piccola a tracolla: altro cult impossibile da non possedere. Piccole e pratiche sono il salvavita delle serate mondane e dei pomeriggi in centro, ci sta l'essenziale e sono sempre molto graziose. Per il 2016 concedetevi una borsa a tracolla retrò, come quella di Lanvin.



La borsa a secchiello: come il bauletto è un'icona che torna, sparisce e poi ritorna. Piuttosto ampia e pratica, sceglietela come borsa da giorno durante l'inverno e anche per la sera durante l'estate. Puntate su un modello semplice e monocolore come quello di Tom Ford.



