Borse capienti per il giorno e per la sera

Color cuoio: naturali e delicate, le borse color cuoio sono tra i modelli più chic. Abbinatele a un cappotto nero o grigio, e se vi piace l'accostamento ton sur ton osate con un capospalla in abbinato, color cammello.



Tra i modelli in commercio puntate su quello rigido e alto di Bottega Veneta oppure quello morbido di Mulberry.



Classico nero: il non-colore non delude mai, scegliete una borsa di questo tipo non solo per l'inverno ma per tutte le stagioni. L'abbinamento semplice ed efficace è garantito.



Nei negozi trovate quella più tradizionale di Salvatore Ferragamo ma anche il modello retrò molto particolare firmato Dolce & Gabbana.



Colorate: se l'idea delle nuance più sobrie non vi soddisfa, orientatevi verso i modelli colorati ma senza esagerare, non dimenticatevi che questo tipo di borse sono pensate per la vita di tutti i giorni e che quindi dovrebbero essere il più semplici e abbinabili possibili.



Un esempio? La proposta in rosso di Tom Ford o quella con banda rosa a contrasto di Nina Ricci.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it