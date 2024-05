Gazebo, la vita outdoor punta sull'arredo glamour 

D'altra parte, con l’estate alle porte, la voglia di stare finalmente allʼaria aperta diventa incontenibile e ricavare un angolo di fresca intimità in giardino o sul terrazzo diventa quasi un must, a maggior ragione quando le temperature si fanno roventi. Per una colazione , un pasto leggero o per la cena , pranzare in un angolo di giardino protetto e confortevole è un autentico piacere per chi ama godere dei colori e dei profumi della natura in questa stagione.

Il gazebo , struttura agile, leggera e spesso anche non fissa, è in grado di coniugare il desiderio di vivere outdoor con lo charme delle tante soluzioni di tendenza raffinate ed eleganti .

PER RITROVARSI IN FAMIGLIA O CON GLI AMICI se si ha la fortuna di disporre di spazi ampi e senza inclinazioni, il gazebo è l’ideale per trascorrere qualche ora in compagnia protetti da qualsiasi condizione meteo. Lontano dai luoghi affollati o troppo rumorosi, la casa e il giardino stanno diventando sempre più importanti per l’intimità e il relax che sanno offrire: per evitare l’eccessivo calore o ripararsi dalle intemperie, ma anche per creare un'atmosfera quasi magica, il gazebo è un elemento di arredo che non può assolutamente mancare.

PERFETTI PER SEDERSI A TAVOLA ideale per un brunch informale, o per una cena romantica a lume di candela, o ancora per regalarsi qualche momento di relax e dedicarsi alla lettura o lasciar andare la mente libera da pensieri: il gazebo è la nostra oasi di privacy e frescura. Perfetto per godersi un po' di tempo all'aria aperta senza soffocare e per ammirare le fioriture e il verde variegato delle piante e dei cespugli, è proprio un'oasi di felicità. Quando si ha la possibilità di disporre di un'abitazione con il giardino o che dispone di un'ampia terrazza, godersi la tavola nel gazebo è un’esperienza veramente impagabile.

L'IMPORTANTE È SCEGLIERE QUELLO GIUSTO il gazebo si presta a un'infinità di interpretazioni, dalle più classiche alle più contemporanee e minimaliste. I modelli proposti sul mercato sono davvero tanti e consentono di assecondare le esigenze di ciascuno abbinandosi perfettamente con lo stile dell’abitazione. Tra le strutture in metallo dalle forme sinuose e un po' liberty, quelle più moderne di legno a listini, o ancora super leggere con anima in lega di metallo e tessuti bianchi quasi impalpabili, adatte anche alle terrazze grandi a sufficienza per poterli accogliere, non resta che l’imbarazzo della scelta. Un’offerta così ampia da poter concedere questo piccolo lusso qualunque sia il budget a disposizione: l'unica condizione è di poter disporre di uno spazio in grado abbastanza grande per regalarsi un pizzico di eleganza per i momenti di vita outdoor.

IMPREZIOSIRE CON FIORI E CUSCINI per arredare e vestire il gazebo le rose rampicanti sono davvero perfette, perché rendono questo angolo di paradiso un inebriante immersione tra colori e profumi. Sì anche a grandi vasi o arbusti, capaci di omaggiare bellezza senza invadere lo spazio destinato all'arredo. Semaforo verde anche per tanti cuscini colorati, elementi di home decor da non dimenticare mai, che rimandano alle tonalità calde dell'estate, alle sfumature del mare o alle magnifiche fioriture di stagione.

