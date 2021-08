Casa al mare: per un ambiente di charme bastano piccoli dettagli Istockphoto 1 di 28 Istockphoto 2 di 28 Istockphoto 3 di 28 Istockphoto 4 di 28 Istockphoto 5 di 28 Istockphoto 6 di 28 Istockphoto 7 di 28 Istockphoto 8 di 28 Istockphoto 9 di 28 Istockphoto 10 di 28 Istockphoto 11 di 28 Istockphoto 12 di 28 Istockphoto 13 di 28 Istockphoto 14 di 28 Istockphoto 15 di 28 Istockphoto 16 di 28 Istockphoto 17 di 28 Istockphoto 18 di 28 Istockphoto 19 di 28 Istockphoto 20 di 28 Istockphoto 21 di 28 Istockphoto 22 di 28 Istockphoto 23 di 28 Istockphoto 24 di 28 Istockphoto 25 di 28 Istockphoto 26 di 28 Istockphoto 27 di 28 Istockphoto 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cuscini: da sempre un modo simpatico, allegro ed efficace per fare all'ambiente un'aria tutta nuova e frizzante. Facili da sistemare, versatili, possono essere sostituiti senza troppi rimpianti quando ci avranno annoiato. Puntiamo sulle tonalità del blu cobalto, del turchese da abbinare al giallo, con nuance che vanno dal limone al senape: perfetti per arredare con gusto salotti e camere da letto, ma anche lo spazio outdoor.

Oggetti: dai più classici, conchiglie e stelle marine, ai più glamour, come vasi di vetro e piccoli bauli, questi sono tutti oggetti perfetti per completare l'arredo della casa al mare con un tocco di personalità. Ricordi di viaggi, souvenir e artigianato locale sono il must have della casa delle vacanze.

Tessuti: freschi e leggeri, in materiali naturali, scelgono i toni dell'azzurro e del bianco. Dal celeste al lavanda, le tonalità sono infinite e tutte ideali per rivestire le sedute di casa, addobbare le finestre, vestire la tavola e il bagno. Perfette le spugne nei toni del blu accesso, ideali per prendere il sole o asciugarsi dopo una doccia o un bagno in piscina, sono ancor più preziose se ricamate coi nodi marinari, super riconoscibili e sempre molto eleganti.

Stoviglie: piatti, bicchieri, posate tutti a tema navy per una mise en place davvero ispirata al mare. L'abbinamento più ricercato? Quello con il rosa salmone: delicato ed elegante, è davvero irresistibile.