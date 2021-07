Piscine bellissime: intimità e lusso nelle dimore da sogno

Lasciarsi incantare da case da sogno con piscine esclusive è facile, tanto più che i Vip, abituali frequentatori di abitazioni lussuose , amano condividere sui social le proprie vacanze . Il design arrotonda le forme e trova geometrie inedite per le vasche capaci di offrire svago, relax e divertimento, autentica espressione per un’ estate serena e spensierata .

Acqua e benessere: che l’acqua sia benefica è noto, non solo per i suoi benefici effetti sul nostro corpo, ma anche per il nostro umore. Lasciarsi andare, facendosi accarezzare dolcemente dall'acqua è un rimedio perfetto per tenere lontani ansia e malumore. In estate, un tuffo in piscina regala una sferzata di energia, ideale per rinfrescarsi nelle giornate torride e ancor più gradita quanto più se per tuffarci non dobbiamo neppure mettere piede fuori di casa, tenendo a debita distanza anche il pericolo di contagio.

Ovunque va bene: in città o in campagna, sulle colline o vista lago, non ha importanza. Anche per le piscine creatività e design sono quanto serve per ricreare un angolo di paradiso. Unico requisito: spazio e disponibilità di un budget anche non esagerato e, se la metratura del giardino lo consente, dedicare un'area del verde alla piscina diventa un lusso possibile.

Nuove forme e soluzioni: per lo specchio d’acqua domestico c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Per chi predilige un’immersione lenta e graduale, perfette le piscine dove entrare è lento e piacevole grazie alla complicità di ampi gradoni; emozionanti le vasche che portano a filo il livello dell'acqua e se poi offrono un affaccio diretto sul mare, l’estensione visiva ci consentirà di non porre barriere tra noi e l'acqua salata del mare all’orizzonte.

Dentro e fuori: tra le proposte più interessanti, quelle in cui soluzioni contemporanee mettono la piscina al centro della casa, così che diventa un elemento di continuità comunicando con esterni e interni dell'abitazione. Super affascinante anche il connubio tra case e poderi antichi e piscine moderne: la vasca diventa specchio per riflettere il fascino di una bellezza senza tempo.