Lettini prendisole: il lusso domestico per rilassarsi sognando la spiaggia

Arredare sì, ma non basta: quando si tratta degli spazi aperti , che si tratti di un balcone , un terrazzo o un giardino per i più fortunati, il desiderio di svago e relax va assolutamente assecondato.

Non solo charme: i lettini prendisole sono belli e utili. Per una abbronzatura che abbia il sapore del relax spiaggia, piscina o giardino sono perfetti per concedersi qualche momento di distacco dal lavoro o dalle attività domestiche. Se poi ci troviamo nelle mete turistiche più gettonate o languidamente sistemati sul bordo di vasche perfette per rinfrescarci quando le temperature sono bollenti, ancor meglio: il lusso vero inizia qui.

Linee morbide: le sdraio più apprezzate dai design addicted sono quelle che morbidamente accolgono chi vi si adagia. I materiali ormai sono spesso sintetici, ma al tatto regalano morbidezza ed elasticità. Non passano comunque di moda quelle a liste di legno, materiale naturale che richiede un po' più di cura, ma che non smette di piacere.

In bambù o in vimini: evocano spiagge da paradiso terrestre le sdraio che utilizzano il bambù. Semplici, ma tuttavia comode, si adattano ad ambienti esterni che non amano i contrasti con la natura circostante. Tra i lussi che possiamo concederci, anche le sedute dotate di parasole che protegge dai raggi del sole e dagli occhi indiscreti: per gli amanti della privacy e che dispongono di spazi adeguati.

In legno con materassino: i lettini in legno a listelli, pieghevoli e adattabili alla propria posizione, sono un must intramontabile, autentici evergreen. Per il massimo comfort, sono da accessoriare con un materassino: perfetti in colore blu acceso abbinati a lettini in legno scuro, ma anche in verde bosco con legni più chiari, o ancora, per chi non teme di rovinare i tessuti, il panna sono il complemento ideale per richiamare i colori della sabbia e del Mediterraneo e garantire un riposo da dieci e lode.

Lineari e innovativi: i lettini dal design più moderno, semplici ed eleganti, puntano sulla linearità delle forme. I materiali sono legni perlopiù sbiancati per contesti di ispirazione minimalista. Le sedute più contemporanee amano le forme rotonde e puntano su materiali innovativi. Da abbinare a poltroncine o pouf, scelgono colori neutri come le tonalità dei grigi o dei panna.

Impilabili e versatili: i lettini da spiaggia più comodi e dal budget contenuto sono in materiali sintetici, come polimeri di ultima generazione. Perfetti per la piscina, non richiedono eccessiva manutenzione e sanno dare il meglio di sè quando le sedute premiano i toni del blu, del tabacco o del panna. Quelli più versatili si rifanno all'esperienza dei campeggiatori e i lettini diventano comodi cuscini la cui sagoma si ispira alla celeberrima e pluripremiata poltrona Sacco. Leggeri nonostante l’imbottitura, sono perfetti in qualsiasi ambiente: proposti in moltissime varianti di colore, sono bellissimi in arancio o verde acido, ma sono super glamour anche in nuance più discrete: non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Matrimoniali e con tende: quelli più romantici richiedono spazio, certo, ma non deludono certo per intimità e comfort. Il baldacchino rimane quanto di meglio si possa desiderare per chi immagina una vacanza all'insegna del lusso e del romanticismo al riparo da occhi indiscreti, favorendo intesa e complicità sulla sabbia, ma anche in un giardino dove il profumo dei fiori accompagna le giornate estive.