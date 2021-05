Estate outdoor: in giardino punta sul glamour del gazebo

L’ estate è alle porte e arriva prepotente la voglia di stare finalmente allʼaria aperta e ricavare un angolo di fresca intimità in giardino o sul terrazzo diventa fondamentale. Per una colazione , un pasto leggero o per la cena , pranzare in giardino è un autentico piacere per chi ama godere dei colori e dei profumi della natura in questa stagione. Il gazebo è capace di coniugare il desiderio di vivere outdoor con lo charme delle tante soluzioni di tendenza raffinate ed eleganti .

In famiglia o con gli amici: limitazioni Covid-19 permettendo, il gazebo è l’ideale per trascorrere qualche ora in compagnia. Proprio per evitare luoghi affollati, la casa e il giardino stanno diventando sempre più importanti per la sicurezza e l’intimità che sanno offrire: per evitare l’eccessivo calore o ripararsi dalle intemperie, il gazebo non può assolutamente mancare.

Ideali per la tavola: perfetto per un brunch informale, o per una cena romantica a lume di candela o ancora per regalarsi un po' di relax e dedicarsi alla lettura o lasciar andare la mente libera da pensieri: il gazebo è la nostra oasi di privacy e frescura, perfetto per godersi un po' di tempo all'aria aperta senza soffocare e per ammirare le fioriture e il verde variegato delle piante e dei cespugli. Se abbiamo la fortuna di avere un casa con giardino è un’esperienza veramente impagabile.

Scegliere quello giusto: i modelli proposti sul mercato sono davvero tantissimi e consentono di declinare le esigenze di ciascuno con lo stile dell’abitazione. Tra i gazebo in metallo dalle forme sinuose e un po' liberty, quelli più moderni di legno a listini, o ancora super leggeri con anima in lega di metallo e tessuti bianchi quasi impalpabili, adatti anche anche alle terrazze abbastanza grandi per poterli accogliere, resta solo l’imbarazzo della scelta. L’offerta è talmente ampia da potersi concedere un piccolo lusso qualunque sia il budget a nostra disposizione, a patto che vi sia spazio sufficiente per dare quel tocco di eleganza ai nostri momenti outdoor.

Idee e ispirazioni: il gazebo, inteso come una copertura da giardino in muratura o in ferro battuto, perlopiù rivestita da piante rampicanti, si può immaginare anche come un semplice cannicciato, ideale per uno stile mediterraneo privo di fronzoli. Se vogliamo rifarci allo stile asiatico, possiamo pensare al gazebo come a una piccola pagoda all'interno dei padiglioni nobiliari; per una scelta più romantica e a basso costo, bastano tende bianche leggere e svolazzanti indiscutidibilmente glamour.

Fiori e cuscini: per arredare e vestire il gazebo sono perfette le rose rampicanti, che rendono questo angolo di paradiso un inebriante immersione tra colori e profumi. Sì anche a grandi vasi o arbusti, capaci di omaggiare bellezza senza invadere lo spazio destinato all'arredo; semaforo verde anche per tanti cuscini colorati, che rimandano alle tonalità calde dell'estate, alle sfumature del mare o alle magnifiche fioriture di stagione.