Camicie romantiche per un look chic e ricercato

Camicia con fiocco: la romantica per eccellenza, può diventare il vero pezzo forte di un intero look. Con stampe optical, in chiffon o morbida seta, nera, avorio o coloratissima, sceglietela per l'ufficio e per la sera e abbinatela anche con un paio di jeans.



Camicia collo alto: riprende lo stile d'epoca vittoriana, è rifinita da merletti e tendenzialmente si trova in nero o in bianco. È un altro pezzo forte da sfoggiare in abbinamento con le mise più semplici e trova il suo massimo valore se portata con i capelli ben al di sopra delle spalle: corti o raccolti.



Camicia con ruches: piccole pieghe decorative, applicate sia nella parte frontale - come nel modello multicolore di Valentino - sia nella parte inferiore o ad altezza décolleté, caratterizzano uno dei modelli più in voga.



Camicia in pizzo: per coloro che non temono un po' di trasparenza, ci sono le varianti in pizzo. Sensuali in nero come la proposta di Emilio Pucci, oppure in candido bianco, da portare entrambe con un top sottile sotto.



