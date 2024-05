Tradimento: civettare può essere molto pericoloso, ecco perché

Civettare può sembrare innocente, tuttavia non è privo di rischi per la coppia. Scopri come giocare senza mettere a repentaglio la relazione

È quello che non si vorrebbe mai fare, ma soprattutto subire ed ecco perché bisogna essere davvero attentissimi quando si vuole giocare a sedurre. Civettare, infatti, è gioco malizioso e divertente capace di aumentare l'autostima e far sentire al centro dell'attenzione : proprio per questo è molto gratificante, ma il rischio di mandare all'aria la relazione c'è ed è proprio dietro l'angolo.

Riconoscere un flirt non è difficile, tutt'altro. I segnali sono inequivocabili: tra sguardi ammiccanti, messaggini in ogni momento dal contenuto decisamente intrigante, sorrisi e outfit decisamente inusuali e più curati del solito non sono proprio difficili da decifrare.

Fino a quando si può ancora definire un gioco il problema non c'è. Diverso è quando si oltrepassa il limite, con il desiderato, e allo stesso tempo temuto, epilogo quando si cade l'uno delle braccia dell'altro. Inutile negarlo: è decisamente più facile che accada rispetto a quanto non si pensi e le conseguenze di questo comportamento possono essere davvero molto gravi per la tenuta della coppia.

Vero è che sentirsi desiderati, avere voglia di mettersi di nuovo in gioco e di lasciarsi conquistare dalla novità, spolverando il proprio sex appeal per aumentare l'autostima è umano. Il problema nasce quando si inizia a provarci gusto: ecco perché, per evitare di mandare all'aria la relazione, salvo poi pentirsene amaramente, è meglio pensarci molto, ma molto bene. Vale la pena, dunque?

Ma è davvero impossibile flirtare senza tradire? Qualche via d'uscita c'è, vediamola.

1 - RIFLETTERCI BENE È IMPORTANTISSIMO se il tradimento non è nei programmi la prima cosa da fare è prendere in esame la storia che stiamo vivendo con il nostro attuale partner. Una riflessione utile per ricordare quando dal semplice flirt si è passati a qualcosa di più. Magari inizialmente non ci si aveva dato troppo peso, ma poi ritrovarsi in una storia è stato quasi automatico. Non bisogna dimenticare che l'amore attraversa diverse fasi: nei primi momenti è normale cadere preda della passione rovente con relative farfalle nello stomaco, ma quando il tempo passa il sentimento cambia, diventando più profondo e forse meno coinvolgente. Routine, ansia e problemi a non finire sicuramente non facilitano la serenità, così diventa facile dimenticare di essere seducenti abbandonando completamente l'idea di farsi desiderare. Prima però di tornare a palpitare per qualcun altro, meglio tentare di tornare desiderabili per il nostro partner: affascinare l'altro è fondamentale e non dovremmo mai dimenticarlo.

2 - C’È FLIRT E FLIRT per scongiurare un tradimento, mai dimenticare che, se non si può fare a meno di civettare, almeno che si faccia con un po' di testa sulle spalle. Tra le prime cose da tenere a mente vi è quella di evitare di giocare con chi potrebbe essere innamorato di noi: infatti, quello che saremmo disposte a concedere potrebbe risultare davvero troppo poco per poterlo accontentare. Un'altra regola cui attenersi scrupolosamente è il divieto di flirtare con il capo: a relazione finita le conseguenze sul lavoro potrebbero essere decisamente sgradevoli. Meglio puntare sugli sconosciuti o su persone che non abbiano nulla a che fare con la nostra solita vita, lavoro, figli o amici: quantomeno non si rischiano figuracce spiacevoli e conseguenze impossibili da gestire.

3 - STABILISCI UN PERIMETRO sempre per scongiurare il rischio di un tradimento e la fine di una relazione, una buona regola è quella di stabilire i limiti prima di oltrepassare la soglia del punto di non ritorno. Se sentirsi desiderati migliora l'umore e l'autostima, esagerare diventa rischioso, perché si può mettere a repentaglio la coppia. Esagerare non va mai bene: il nostro partner merita rispetto, anche se è all'oscuro dei nostri piccoli e innocenti flirt. Perché una sia coppia solida, trasparenza e onestà sono requisiti indispensabili.

4 - NON TRASCURARE IL SEGNALE DI ALLARME mantenersi lucidi anche quando si civetta è fondamentale. Se il flirt oltrepassa il messaggino piccante e le conversazioni iniziano a diventare fiumi parole dal tempo infinito, dovremmo sentire un campanello d'allarme: infatti, ci si sta avvicinando pericolosamente alla deriva e il tradimento è proprio dietro l'angolo. Fermarsi a riflettere per capire effettivamente cosa si prova davvero e cosa si desidera è fondamentale: se il nuovo ci attrae in modo irresistibile, il precipizio è proprio davanti a noi.