Amore: il decalogo per lasciarsi alle spalle una storia sbagliata

Non importa quanto sia durata: una storia d'amore che si chiude è un lutto da elaborare. Voltare pagina è difficile, ma non impossibile

Difficile pensare che si possa affrontare l'idea di lasciarsi come fosse bere un bicchier d'acqua: arrivare al capolinea di una storia , breve o lunga, intensa o meno, non è mai semplice. Quando si parla di sentimenti, poi, le regole non esistono e le ricette nemmeno, perché ognuno vive e reagisce a modo proprio. Tuttavia, una volta che il cuore si è spezzato , la pazienza e l'amore verso se stessi sono il miglior medicamento. Attenzione, però, a non piangersi addosso: dimenticare una storia sbagliata e ripartire alla grande dopo la fine di un amore si può.

1 NON TRATTENERE LE LACRIME non conta il tempo trascorso insieme. Che si tratti di qualche settimana o di molti anni, quando una storia d'amore che si chiude si vive un lutto che è da elaborare. Voltare pagina non è possibile se non ci si concede il lusso di vivere il dolore: diamo sfogo alle emozioni, piangendo, urlando per far uscire tutta la rabbia e la frustrazione. Il suggerimento? Tenersi qualche giorno di libertà da tutto e da tutti per buttare fuori tutte le emozioni pesanti e alleggerire l'anima.

2 ASSUMITI LA RESPONSABILITÀ una relazione si fa sempre in due. Essere consapevoli di questo non significa addossarsi la colpa, ma al contrario diventare persone più libere grazie a una rinnovata coscienza di sé. Quello che si deve fare è riflettere e cercare di vedere la situazione con chiarezza e lucidità. Rivedere con onestà ciò che non ha funzionato, servirà per andare verso rapporti e persone diverse in maniera migliore e con una maggiore maturità.

Leggi Anche Amore tossico: ecco perché è meglio soli che male accompagnati

3 PARLARE SI', MA NON TROPPO è ovvio che quando si vive una situazione così difficile, la voglia di sfogarsi è tanta. Tuttavia, parlare dell'ex va bene, ma non a tutti. Le persone giuste sono quelle capaci di ascoltare con obiettività e rispondere, talvolta anche con cose che non farà piacere ascoltare. Tuttavia, il modo migliore per uscire dalla crisi è essere capaci di sentirsi dire anche ciò che non si vorrebbe perché aiuterà a capire meglio cosa abbiamo sbagliato e cosa si può e si deve far meglio.

4 DA OGGI IN POI, CAMBIA REGISTRO quali errori sono stati commessi? Non si sbaglia mai da soli: involontariamente possiamo appoggiare un comportamento dell'altro (o nostro!), che alla fine non risulta utile e benefico per la coppia. Ecco perché è importante analizzare con lucidità la relazione, al punto che talvolta può risultare strategico l'aiuto di uno specialista. Può risultare molto utile scrivere una lista con tutte le cose che non si vogliono più sopportare e che non si vogliono più da un rapporto.

5 PALESTRA, SPORT, ATTIVITÀ FISICA la miglior alleata per uscire dalla crisi è l'attività fisica. Fare movimento smuove il corpo e libera la mente. Oltre a influire sulla produzione di endorfine, muoversi aiuta a combattere i momenti di depressione e a ritrovare il buonumore. Non solo: è un ottimo modo per fare nuovi incontri e prendersi cura di sè, aumentando l'autostima.

6 RIFLETTI SUI TUOI ERRORI una volta superati i primi momenti, quelli più dolorosi, usiamo la lucidità per capire e l'umiltà per imparare una lezione utile per il futuro. Ogni storia d'amore fa emergere lati di noi che non conoscevamo e bisogni nascosti. Come immaginiamo l'uomo della nostra vita? Sognare a occhi aperti aiuta a fare chiarezza fra i pensieri e farà capire che cosa si cerca davvero dall'amore.

7 COCCOLATI, FINALMENTE! Un ciclo di massaggi, la giornata alle terme insieme alle amiche, un corso di formazione che desideri da tanto. Quando si è di nuovo single, niente è meglio che sfruttare il tempo libero per puntare su sé stessi. Stare bene con il proprio corpo e nutrire la mente con nuovi stimoli regaleranno un booster di energia positiva e di voglia di fare.

8 DAI UN TAGLIO NETTO AL PASSATO adesso è arrivato il momento giusto per eliminare la presenza dell'ex definitivamente. Gli oggetti di casa devono regalare positività e non vale la pena che siano legati a emozioni pesanti del passato. Fare pulizia è benefico, in casa e anche sui social. Elimina le foto insieme: cancellare i contenuti e buttarli nel cestino, anche solo virtualmente, sarà un rito di purificazione verso una nuova dimensione.

9 AFFRONTA CON SERENITÀ LE TUE PAURE spesso si ha una terribile paura di restare soli e si attribuisce alla fine di una storia un senso di profonda tristezza e fallimento. Per risollevarsi si possono sperimentare nuovi passatempi o uno sport, dedicarsi una serata libera per coccolarsi con un libro o film. Fa bene perfino cucinare piatti deliziosi anche se si è soli e si inizierà ad apprezzare perfino il lato più bello della solitudine: saper stare in compagnia di se stessi è una grande conquista.