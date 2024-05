Vaticano: stretta sulle apparizioni, solo il Papa può dichiarare fenomeni soprannaturali

Altro aspetto delle nuove norme, che cambiano le regole del 1978, è che il Dicastero della Dottrina della Fede assume una maggiore responsabilità. "Da una parte, resta fermo che il discernimento è compito del Vescovo diocesano. Dall'altra, dovendo riconoscere che, oggi più che mai, questi fenomeni coinvolgono molte persone che appartengono ad altre diocesi e si diffondono rapidamente in diverse regioni e Paesi, le nuove Norme stabiliscono che il Dicastero deve essere consultato e intervenire sempre per dare un'approvazione finale a quanto deciso dal vescovo, prima che quest'ultimo faccia pubblica una determinazione su un evento di presunta origine soprannaturale".

"Le possibili pronunce della Chiesa su presunte apparizioni"

Fino a oggi la decisione, anche la prima affidata al vescovo locale, era tra due opzioni: "constat de non supernaturalitate" o "constat de soprannaturalitate". Ma dal 1950 con questa possibilità di scelta ristretta "sono stati risolti ufficialmente non più di sei casi, anche se i fenomeni sono cresciuti". Da oggi diventano sei, quindi con diverse sfumature, le possibili pronunce della Chiesa su presunte apparizioni o presunti fenomeni soprannaturali: "Nihil obstat", nulla osta, "Prae oculis habeatur", confusione e rischi, "Curatur", significativi elementi critici, "Sub mandato", con cui si esprimono dubbi sulle persone che fanno un uso improprio del fenomeno, "Prohibetur et obstruatur", criticità e rischi gravi, "Declaratio de non supernaturalitate", con la quale si dichiara la non soprannaturalità. L'opzione della dichiarazione di soprannaturalità non è neanche nell'elenco perché è una pronuncia "eccezionale" che spetta solo al Papa.