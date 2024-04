LGIM, Cyber Security: ecco perché riteniamo possa essere un'opportunità di investimento

Le potenziali minacce possono riguardare privati, aziende ma anche e soprattutto enti governativi considerando gli sviluppi di una situazione geopolitica complessa. Per questo motivo, negli ultimi anni budget elevati sono stati stanziati per la sicurezza informatica, trasformando l'intero comparto in un business, che, a nostro avviso, possa avere ampie prospettive di crescita. Un settore divenuto interessante anche per gli investitori che guardano con interesse a fondi come l’L&G Cyber Security UCITS ETF di LGIM.

In un'epoca caratterizzata dall'interconnessione digitale, dai big-data e dall'aumento considerevole degli attacchi informatici, quello della Cyber Security è diventato un tema essenziale per la salvaguardia dell'intero sistema globale.

La crescita del mercato globale Secondo un recente rapporto di McKinsey, il mercato globale della sicurezza informatica ha il potenziale per crescere tra 1,5 e 2 trilioni di dollari nei prossimi anni, 10 volte la dimensione del mercato attuale. Ma il costo annuo della criminalità informatica è pari a oltre 20 volte il livello degli investimenti: al tasso di crescita attuale, infatti, si stima che possa raggiungere i 10,5 trilioni di dollari all'anno entro il 2025, con un aumento del 300% rispetto ai livelli del 2015.

Le minacce informatiche Da una stima Pwc, emerge come almeno il 30% delle organizzazioni a livello globale abbia subito una violazione dei dati negli ultimi tre anni. Come regola generale un'azienda dovrebbe destinare alla Cyber Security una quota compresa tra il 7% e il 20% del proprio budget IT, per ridurre il rischio di attacchi informatici.

Rischi e potenzialità dell'intelligenza artificiale Il mercato della Cyber Security, sempre molto attento alle nuove tecnologie, negli ultimi anni sta scoprendo potenzialità e rischi dell'intelligenza artificiale. Come sottolineato da Giancarlo Sandrin, Country Head Italia di LGIM, "l'IA generativa può essere utilizzata su due fronti: da un lato supporta le società che vendono protezione per prevenire gli attacchi" e va quindi a vantaggio del benessere sociale. Ma dall'altro "agevola gli hacker perché consente di lanciare attacchi quasi automatici" con codici ottenuti con intelligenza artificiale di ultima generazione accessibile a tutti. E proprio il mercato globale dei prodotti per la sicurezza informatica basati sull'intelligenza artificiale è in grande espansione: secondo Acumen Research and Consulting, nel 2021 l'indotto era pari a 14,9 miliardi di dollari, mentre si prevede che entro il 2030 raggiungerà i 133,8 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto del 27%.

Per sfruttare le opportunità rappresentate dalle aziende che lavorano per combattere le minacce hacker, il fondo L&G Cyber Security UCITS ETF si prefigge così di replicare la performance dell'Indice ISE Cyber Security® UCITS, composto da società che sono scambiate pubblicamente su varie borse del mondo e che generano una porzione significativa del proprio reddito dal settore della sicurezza informatica.

Le imprese possono essere comprese in due sotto-settori: i fornitori di infrastrutture che sviluppano hardware e software per la tutela dell'accesso interno ed esterno a file, siti web e reti da una parte e i fornitori di servizi che forniscono servizi informatici sicuri e di consulenza dall'altra. I parametri di selezione da inserire nell'indice sono determinati dalla ISE Cyber Security® Industry Classification in base a soglie di liquidità che prevedono una capitalizzazione di mercato di almeno 100 milioni di dollari e un volume medio giornaliero di almeno un milione di dollari.