Strategie per essere felice e in forma tutto l'inverno

RIMEDI NATURALI – La terapia con i fiori di Bach può aiutare a superare un momento difficile: in questi casi è importante evitare il fai da te e rivolgersi a un esperto di fiducia. Senti il bisogno di riequilibrare l'organismo? L'agopuntura influisce positivamente sul processo metabolico e risulta particolarmente efficace per il trattamento di mal di testa, insonnia, stress, disturbi dell'umore.



BUON GIORNO – Sfrutta le prime ore della giornata per partire al massimo. Se hai tempo sciogli i muscoli con cinque minuti di stretching e prenditi dieci minuti per meditare. La meditazione educa la mente al silenzio interiore, aumenta la concentrazione e sviluppa una connessione con le tue sensazioni a livello profondo.



CHE FAME! – L'arrivo dei primi freddi stimola la fame, perché il corpo ha bisogno di più energia. Il momento migliore per appagare la voglia di dolce è la mattina: avrai tutto il giorno per smaltire. A colazione sostituisci i dolciumi industriali con una torta fatta in casa semplice o un plumcake. Scegliere cibi artigianali di qualità e ridurre le quantità di portate ti consentirà di apprezzare i piaceri della buona tavola restando in forma senza fatica.



AROMATERAPIA – Secondo alcuni studi il profumo della vaniglia aiuta a bloccare gli attacchi di fame: versa alcune gocce di olio essenziale nel diffusore e respirane l'aroma inebriante. Lo stress è in agguato? Scegli gardenia, lavanda, Neroli, arancio dolce. Se ami le atmosfere dei boschi prova pino, eucalipto, menta, ginepro: grazie alle proprietà balsamiche troverai sollievo da mal di testa e sinusite .



ACCOGLI LE EMOZIONI – È una brutta giornata? Coccolati e ritaglia un momento per fare una cosa bella in grado di riportare alto l'umore. Impara a stare con le emozioni senza contrastarle. Se oggi ti senti triste, accogli ciò che provi senza censure: anche la malinconia ha diritto di esistere! Questo non significa crogiolarsi nel proprio malessere, ma semplicemente ascoltare i messaggi del corpo. Prendi esempio dai bambini, che si immergono nelle emozioni in maniera totale, ma sono pronti a lasciarle andare con altrettanta facilità.



W IL MOVIMENTO – Stare all'aria aperta aiuta la sintesi di vitamina D, migliora la pelle e l'umore, è una ricarica di energia positiva. Inoltre, quando fa freddo si bruciano più calorie: un ottimo motivo per iniziare a fare running, nordic walking o trekking. Cogli l'occasione del week end per una gita fuori porta: accanto a noi ci sono tanti luoghi meravigliosi ancora da scoprire. Aggiungi ispirazione alla tua giornata e l'inverno ti sorriderà.