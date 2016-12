Vaniglia: ideale per pelle e capelli

07:00 - La vaniglia ha un odore dolce e buonissimo. Si trova spesso come componente di prodotti come bagnoschiuma o saponi, ma anche in molti cosmetici. Non molti sanno che ha anche tante altre proprietà. La vaniglia è un’orchidea originaria del Messico e delle regioni tropicali del mondo, come l’isola di Bourbon (Réunion), Guadalupa, Martinica, Indonesia e Madagascar. Il suo profumo delizioso, l’aroma avvolgente, fa della vaniglia una delle piante più amate. Il suo uso risale addirittura al ‘600, quando l’Europa se n’era innamorata, quando in Francia, Madame Montespan, la più famosa amante ufficiale del re Luigi XIV, la usava per profumare il bagno.



Di solito viene utilizzata sotto forma di olio essenziale, è rilassante, antidepressiva, riequilibrante, calmante, ottima quindi per combattere stress e insonnia. La vaniglia è anche un antiossidante naturale, combatte i radicali liberi ed è un buon antisettico. Si dice che sia un potente stimolante della sfera sessuale, è infatti nota per le sue proprietà afrodisiache. Ottima per la pelle, in cui diventa un ingrediente rigenerante, usato in particolare come olio da massaggio. Un bagno con l'aggiunta di olio essenziale di vaniglia, ylang-ylang e miele rivitalizza il corpo e la psiche dopo una giornata pesante. Inoltre il profumo esotico dello ylang-ylang stimola la fantasia. Ma va benissimo anche per i capelli, per renderli più lucidi, morbidi e rinforza le punte.



Per un prodotto fai da te si possono mettere: 30 grammi di olio di mandorle dolci, 1 goccia di olio di rosmarino, 1 di olio di lavanda, 5-7 gocce di olio essenziale di vaniglia. Poi occorrerà mescolare e massaggiare il composto sui capelli asciutti, dopo 15 minuti procedere con il normale shampoo e risciacquare il tutto.