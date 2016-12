I benefici del nordic walking

Negli ultimi anni il nordic walking ha preso sempre più piede, perché rispetto alla normale camminata ha effetti benefici maggiori e permette di immergersi nella natura. Inoltre, è praticabile a qualsiasi età e aiuta a stare in forma in maniera dolce, migliorando il tono dell' umore e l'armonia del corpo. Se non hai mai sperimentato questa disciplina scopri di cosa hai bisogno per iniziare.

RITROVARE LA FORMA FISICA - Secondo gli studi un'attività come il nordic walking stimola oltre l'80% della muscolatura. Grazie all'utilizzo dei bastoncini previsti da questa disciplina è più facile mantenere una postura corretta. Inoltre, aumenta il senso di equilibrio consentendo a chi lo pratica un passo più sicuro e veloce. Soffri di problemi alle articolazioni? Consultati con il tuo medico: in genere il nordic walking viene consigliato anche in situazioni post-traumatiche e a chi intraprende una dieta dimagrante, perché il peso non è caricato su ginocchio e anca.



ALLENAMENTO DINAMICO - Camminare con i bastoncini è più efficace rispetto alla camminata tradizionale perché allena anche la parte superiore del corpo, potenziando la tonicità di braccia e fasce addominali. Migliora la circolazione e la resistenza dell'apparato respiratorio, a beneficio dell'ossigenazione dell'organismo, che riceve un massaggio benefico dai piedi alla colonna vertebrale. Come emerso da valutazioni mediche, con il nordic walking la frequenza cardiaca aumenta di circa 10-15 pulsazioni al minuto: un vero e proprio esercizio a livello cardiocircolatorio in grado di allenare il cuore e combattere l'invecchiamento.



DAL CORPO ALLA MENTE - Favorendo la mobilizzazione della colonna vertebrale si riscontra un effetto benefico per la zona della cervicale: contratture e tensioni tendono a diminuire, generando una risposta positiva nella riduzione dello stress. Desideri sperimentare questa disciplina? Esistono numerosi gruppi, in diverse città, a cui potrai iscriverti incontrando altri appassionati con cui condividere questa passione. Scegli aree verdi e utilizza una giornata libera per fuggire nella natura: agli effetti positivi del movimenti si aggiungerà il potere antistress di stare a contatto con paesaggi rilassanti ricchi di ossigeno e bellezza.



LA TECNICA - Il nordic walking prevede un movimento fluido e rapido, sostenuto da spinte effettuate da gambe e braccia in modo alternato. Quando spinge la gamba destra è il braccio sinistro a fare presa, e viceversa: con un po' di pratica acquisterai sicurezza, procedendo leggero e sicuro. Ricorda di mantenere diritta la schiena e la colonna vertebrale eretta, senza forzature: contrai gli addominali, senti i muscoli delle gambe e delle braccia che si rilassano per poi contrarsi nuovamente. Imparare a camminare in modo corretto è un esercizio eccezionale anche per la vita quotidiana e ti aiuterà a applicare questa nuova consapevolezza corporea tutti i giorni.