Come dimagrire su gambe e braccia

IN ALTO! – Hai mai notato che dopo aver pulito i vetri senti le braccia più toniche? Per rafforzare e allenare le braccia portale verso l'alto. Puoi aggiungere due pesi oppure riempire due bottigliette da usare come attrezzo. In piedi, tieni le braccia lungo i fianchi poi portale verso le spalle e, infine, sopra la testa. Fai attenzione a non sbilanciarti, né pesare sulla schiena. Ripeti per due serie da dieci esercizi.



MOVIMENTI QUOTIDIANI – Sai che effettuando i movimenti corretti anche le pulizie possono risultare un esercizio utile per rafforzare gambe e braccia? Passare l'aspirapolvere tonifica i muscoli delle gambe: attenzione, però, a non pesare sulle ginocchia. Lavare il pavimento a carponi rende più forti cosce e muscoli. Vuoi rafforzare i dorsali? Usa lo straccio inginocchiata a carponi, come facevano le donne di un tempo. Lavare i vetri, dipingere le pareti e impegnarsi nei lavori di bricolage fai da te non è solo un modo per risparmiare, ma ci mantiene allenati e in forma.



SCALE E… – Ti aiutano a dimagrire, rafforzano la muscolatura di gambe e glutei, allenano il sistema cardiocircolatorio: le scale sono un esercizo molto efficace per dimagire e tonificare. Dimentica l'ascensore! Puoi sfruttare le scale anche per flessioni. Appoggia le mani su un gradino all'altezza del petto, poi sollevati sulle punte. Ricorda di mantenere le braccia in linea con le spalle. Per effettuare il movimento corretto il corpo deve mantenersi dritto. Piegati verso il gradino in modo da creare un angolo retto, poi torna alla posizione di partenza e ripeti.



EFFICACE E LOW COST – Camminare, correre, andare in bicicletta e danzare sono fra gli sport più efficaci in grado di favorire il dimagrimento, aiutando gambe e braccia a diventare più sode e toniche. La palestra è una spesa extra che in questo momento ti pesa? Esci a correre. Trova il tuo orario preferito e se sei un principiante evita di fare esclusivamente jogging: alterna con una camminata a ritmo sostenuto. Lascia che le braccia seguano il corpo, libere di muoversi. Impara a sentire le esigenze del tuo corpo e trasforma l'esercizio in uno stile di vita attivo e in grado di regalarti maggior energia. Quando gambe e braccia sono allenate, reagisci meglio alla fatica, attivi le endorfine e il livello di benessere aumenta.