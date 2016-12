Fare la scale aiuta la linea e la salute

07:00 - Salire e scendere dalle scale coinvolge il 70% dei muscoli del corpo, soprattutto i glutei, le cosce e i polpacci che lavorano il doppio rispetto al semplice walking. È stato calcolato che fare 2 rampe al giorno fa perdere 3 kg in un anno. Se si riuscisse a fare le scale per un’ora, inoltre, si brucerebbero almeno 500 calorie. Vi sembra strano arrivare al quarto piano con il fiatone? In realtà è più che normale, perché lo sforzo richiesto dalle scale a piedi è lo stesso della corsa.

Non solo tonicità muscolare

Gradino dopo gradino, l’organismo trae beneficio su più fronti. Secondo i ricercatori dell’ospedale universitario di Ginevra, il movimento del su e giù riduce del 15% il rischio di malattie cardiache: il colesterolo scende del 4%, la pressione si abbassa del 2,3% e anche il girovita diminuisce. Uno studio dell’università di Birmingham inoltre dimostra che boicottare l’ascensore aiuta a prevenire l’osteoporosi. Se non avete tempo per la palestra, scegliere i gradini è la soluzione più pratica per mantenervi attive. Tant’è che è stato trasformato in un vero sport: il vertical running.



I passi giusti

In salita appoggiate sul gradino l’avampiede e non l’intera pianta. In questo modo lasciate il tallone libero di muoversi e fate lavorare il polpaccio, evitando così di caricare troppo sul ginocchio.



Meglio usare scarpe comode e con la pianta larga: quelle a punta rischiano di farvi appoggiare la base delle dita, spostando il peso del corpo sull’esterno, con il risultato di provocarvi una distorsione.



In discesa tenete il piede perpendicolare al gradino, cioè cercate di non aprire le punte verso l’esterno. Mentre scendete, questa volta appoggiate tutta la pianta del piede, e non solo l’avampiede: proteggerete le ginocchia. Cercate di contrarre i glutei, che si tonificheranno e vi aiuteranno a tenere la schiena dritta, quindi lo sguardo fisso in avanti, utile per l’equilibrio.



È stato calcolato che è sufficiente salire un paio di rampe al giorno per perdere quasi 3 chili in un anno e che fare abitualmente le scale riduce del 15% il rischio di morte prematura per certe malattie. Mica male, no? Se siete fuori allenamento, iniziate lentamente e procedete con gradualità: già in pochi giorni noterete un aumento delle vostre capacità. Lasciate al corpo la libertà di respirare nel modo a lui più congeniale. Se avete la sensazione di mancanza d’aria non forzate la respirazione, ma rallentate il passo e respirate anche con la bocca.