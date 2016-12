Braccia toniche: ecco gli esercizi che puoi fare a casa tua

07:00 - Braccia poco toniche compromettono l'aspetto della figura anche se si è magre. Danno infatti l'impressione di essere fuori forma, facendo indossare i vestiti estivi in modo non proprio perfetto. Viceversa, braccia toniche e modellate riequilibrano anche i fisici più in carne. Facci caso: se gli arti superiori sono allenati, tutto il corpo sembra più asciutto!

Nessuno chiede di ottenere muscoli scolpiti stile Madonna, che - in verità - sono ai limiti del body building, ma solo braccia senza adipe in eccesso né pelle cadente.

Per rassodare le braccia puoi allenarti a casa. Cosa ti serve? Solo 2 bottiglie da 1,5 litro, piene di acqua, per intero o per metà, a seconda della tua forza. E come sempre in fatto di fitness: la costanza premia. Soprattutto se associata ad una dieta in cui non mancano proteine (ti servono per potenziare il muscolo).



Esercizio N. 1 - Estensione del tricipite

Posizione - In piedi, con la schiena dritta, petto in fuori, addominali contratti. Divarica le gambe alla larghezza delle spalle, rivolgendo le punte dei piedi in avanti. Tieni le ginocchia leggermente flesse, per avere maggiore stabilità.

Movimento - Afferra una bottiglia con la mano destra, sollevando il braccio verso l'alto. Inspirando, fletti l'avambraccio dietro la testa; espirando, riporta il braccio in estensione, verso l'alto. Cerca di tenere il polso sempre dritto.

Esercizio N. 2 - Curl alternato con manubri

Posizione - La postura di partenza è la stessa dell'esercizio per allenare i tricipiti.

Movimento - Afferra due bottiglie con la presa verso l'alto. Rilassa le spalle e mantieni la parte alta delle braccia aderente al corpo. Piega leggermente i gomiti e portarli un po' in avanti.

Porta una bottiglia verso la spalla, scendi e alterna il movimento con l'altro braccio.

Inizia con 3 serie da 15 ripetizioni ciascuna.

Esercizio N. 3 - Alzate laterali

Posizione - In piedi, schiena dritta, petto in fuori, addominali contratti. Allarga i piedi alla stessa larghezza del bacino, fletti leggermente le gambe. Afferra le bottiglie tenendo le braccia lungo il corpo.



Movimento - Espirando, allarga le braccia lentamente. Mantieni le braccia dritte, ma non in tensione, e portarle all'altezza delle spalle (non oltre). Mantieni i pesi paralleli al pavimento. Mantieni la posizione per qualche secondo e poi, inspirando, tornare alla posizione di partenza.



Quantità: per tutti gli esercizi esegui 3 serie da 15 ripetizioni ciascuna.

Da ricordare: ogni esercizio rende meglio se eseguito con lentezza e concentrazione.