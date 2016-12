I nuovi trend per stare in forma con lo sport

Settembre è il mese in cui si decidono le nuove attività a cui prendere parte durante l'inverno. Lo scopo? Non solo rimanere in forma , bensì percepire il piacere di un corpo allenato , elastico e in grado di resistere meglio alla fatica, senza contare il benessere e la calma mentale. Fare sport aiuta a concentrarsi meglio e contribuisce positivamente all' autostima . L'importante è imparare a scegliere la disciplina che fa davvero per te. L' attività fisica quando diverte è una ricetta di salute e pura energia.

LA PALESTRA TI ANNOIA? - Lunghe sessioni di allenamento solitario fra macchine e tapis roulant non sono fatti per tutti. Soprattutto chi è inesperto senza la guida di un trainer potrebbe ben presto annoiarsi e trovare difficoltà a seguire correttamente gli esercizi. Punta su un'attività come il crossfit, che combina discipline diverse, aiutando a dimagrire e rassodare in tempi rapidi. Grazie al potere della musica con aerobica e acquagym la lezione allena divertendo. Arti marziali e yoga sono perfetti per chi cerca uno sport che sia anche disciplina e allenamento mentale.



DEDICATO AI SOLITARI - Se utilizzi l'attività fisica come un momento per staccare dalle tensioni lavorative e ami immergerti nella solitudine, corsa e nuoto sono ciò che fa per te: entrambi aiutano lo sviluppo di una figura armoniosa e combattono lo stress. Una vera e propria forma di meditazione attiva in grado di favorire la concentrazione mentale. Trekking e nordic walking permettono di esplorare paesaggi verdi traendo beneficio dal contatto con l'aria aperta e la bellezza di luoghi naturali lontani dal traffico cittadino: la fuga perfetta per i weekend invernali, a cui aggiungere camminate nella neve con le ciaspole e pattinaggio sul ghiaccio.



PER SCHIENA E POSTURA - A causa del lavoro arrivi a sera con la schiena a pezzi? Gli sport in acqua sono una buona soluzione, perché fare il movimento in assenza di peso costituisce un massaggio rilassante per i muscoli. Da evitare tennis, running e bicicletta da corsa, che possono creare microtraumi. Prezioso per migliorare la postura è il pilates, che punta sulla corretta respirazione e utilizza gesti lenti per eliminare le tensioni modellando il corpo con dolcezza.



SCARICA LE EMOZIONI - Sempre più scelto anche dal pubblico femminile, lo sport da combattimento, fra cui troviamo Kick boxing e Thai boxe, rassoda, potenzia il dimagrimento e... aiuta a sapersi difendere! Fare le gare è una scelta: chi lo desidera può seguire solo gli allenamenti, i risultati arriveranno in breve tempo. In alternativa, sperimenta tessuti aerei e pole dance per una scarica adrenalinica di emozioni: fisico allenato e autostima alle stelle.