Kick boxing, uno sport da donne

07:00 - Solo 20 anni fa vedere una donna su un ring era praticamente impossibile, oggi, invece, gli sport da combattimento sono praticati con la stessa costanza e tenacia con cui, negli anni ’70, ci si dedicava all’aerobica. La Kick Boxing, in particolare, è una disciplina che allena il corpo e la mente, consigliata per chi vuole riacquisire fiducia nei propri mezzi, per chi vuole mettersi alla prova e per chi, semplicemente, vuole addominali da favola.

Quando parliamo di Kick Boxing, generalmente, includiamo in questa categoria vari sport, che si differenziano per il tipo di “contatto”: l’allenamento è lo stesso per tutte quante le discipline, ciò che cambia è il modo in cui vengono praticate a livello agonistico.



Per chi vuole praticare lo sport a livello amatoriale, beneficiando unicamente della preparazione atletica, le differenze non contano. Ti basterà sapere che la differenza tra Full contact e Kick boxing sta nei colpi consentiti durante un combattimento. Nella Kick boxing, infatti, sono permessi i clinch (particolari prese che servono a bloccare l’avversario) e i low kick (calci circolari bassi che vanno a colpire il quadricipite).



L’allenamento preparatorio è un workout particolarmente duro ma adatto a tutti. Dopo le prime sedute, in cui sarai a pezzi, inizierai a sentire i benefici su tutta la muscolatura. Ogni palestra ha il suo stile, mediamente, però, la preparazione dura dall’ora e mezza alle due ore ed è così suddivisa:



- 30 minuti di riscaldamento (corsa, cyclette, corda)

- 15 minuti di ginnastica a corpo libero

- 30 minuti di studio delle tecniche di combattimento

- 15 minuti di sacco o seduta sul ring

- 15 minuti di stretching

Ma quali sono i motivi per cui dovresti imbarcarti in un allenamento di questo tipo? Eccone 5:



1) Brucia grassi facilmente

L’allenamento cardiovascolare legato alla Kick Boxing permette di bruciare 750 Kcal l’ora. Hai la pancia? Fai un abbonamento di prova per un mese. Dopo le prime sedute, che ti sembreranno infinite, penserai che la bilancia sia rotta per la rapidità con cui perderai peso.



2) Tonifica l’intero corpo

Non c’è un muscolo che è sollecitato da questo tipo di preparazione atletica. Un incontro sul ring, poi, anche se a scopo “didattico” richiedere per ogni minuto sul quadrato, ore e ore di allenamento che includono flessioni e circuiti in rapidità.



3) Imparerai delle tecniche per la difesa personale

In tempi in cui le runners vengono aggredite per strada, non fa male conoscere qualche tecnica per sferrare un pugno al momento giusto. Ti sentirete più sicura e libera.



4) Allenta lo stress

Hai visto Fight Club? Il modo migliore per scaricare tensione, rabbia, frustrazione è un bell’incontro sul ring. Munita delle apposite protezioni potrai provare l’ebbrezza della lotta in tutta sicurezza.



5) Migliora l’autostima

Dopo tre mesi di Kick Boxing potrai vantare degli addominali da urlo e un corpo come non hai mai avuto. Ti sentirai sexy, sicura di poter affrontare ogni sfida, perché questo è uno sport da dure che mette alla prova la tua tenacia e la tua grinta.