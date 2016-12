Yoga o Pilates, questo è il problema

07:00 - Partiamo dalle origini: lo yoga nasce 5000 anni fa in Asia nella valle dell’Indo, il pilates agli inizi del secolo scorso. Il primo significa "unire", "imbrigliare": le posizioni dello yoga sono degli esercizi per integrare il corpo e la mente in un equilibrio perfetto. Pilates invece è il cognome dell’inventore di un macchinario che fa muovere i pazienti immobilizzati a letto, l’antesignana della moderna attrezzatura per fare Pilates. Essendo cagionevole di salute, il signor Pilates sviluppò un metodo di riabilitazione e potenziamento della struttura muscolare e flessibilità.

A cosa servono? - Lo yoga favorisce l’allungamento muscolare e la flessibilità. L’attenzione al respiro e alla postura alleviano lo stress.

Il Pilates potenzia i muscoli, lavorando soprattutto sui grandi gruppi a livello addominale e dorsale. Entrambe le discipline non prevedono un lavoro cardiovascolare molto intenso. Dopo una lezione, la sensazione è quella di aver fatto una lunga passeggiata a passo spedito.



Quanto si brucia - Con lo yoga non si consumano molte calorie, intorno alle 100-120 calorie in un’ora di lezione; il Pilates è poco più impegnativo: 180-200 calorie.



Benefici generali - Lo yoga tiene sotto controllo il livello di ansia quotidiano. Gli esercizi regolano la pressione e la produzione del cortisolo, l’ormone dello stress. Aumenta la capacità di concentrazione mentale, favorendo un’attitudine alla meditazione, aspetto non trascurabile da chi ha bisogno di ritrovare il contatto con se stesso.

Il Pilates migliora tutto il tono muscolare e la postura in breve tempo, persino nei percorsi di riabilitazione dopo un trauma fisico. Può essere interpretato come uno sport propedeutico ad altri sport (come la corsa, il nuoto, il ciclismo, il tennis). Ingentilisce il portamento.



In conclusione - Lo yoga fa per te se: hai bisogno di allentare lo stress, sciogliere muscoli e articolazioni.

Il Pilates fa per te se: vuoi rassodare il corpo in modo efficace, ma con dolcezza.