Allenamento: la corsa senza segreti

07:00 - La corsa è tra gli sport che più fa perdere peso: con una allenamento costante si aumenta il metabolismo. Se si corre per mezz’ora si consumano le calorie; se invece la si supera, si comincia a bruciare i grassi. Sei alle prime armi? Tranquilla, la buona notizia è che con pazienza e disciplina tutti possono iniziare a corrre.

1) Inizia con cautela: se non sei abituata alla corsa, non stupirti se il primo giorno riuscirai a correre per più di 15 minuti, anche se godi di buona salute e vai regolarmente in palestra



2) Non partire in quarta: corri piano, fermati quando sei stanca e cammina a passo svelto per 3 minuti e poi riprendi la corsa



3) Fai passi piccoli: aumenterai l’efficienza della corsa e ridurrai lo stress alle articolazioni



4) Corri con un amico: è più motivante



5) Ascolta musica: ti aiuterà a restare concentrata



6) Anche il paesaggio che fa da sfondo incita alla corsa con più impegno: se è bello ti allenerai più volentieri



7) Scegli l'abbigliamento adatto, preferendo tessuti tecnici che assorbono il sudore e mantengono la regolazione termica del corpo



8) Acquistare un buon paio di scarpe da running, facendoti consigliare dal personale del negozio, in modo da evitare traumi alle articolazioni degli arti inferiori, alla schiena e ai piedi



9) Reidratati con acqua o con soluzioni a base di sodio, magnesio e potassio che reintegrino i sali persi con la sudorazione



10) Fai stretching dopo ogni sforzo muscolare