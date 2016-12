I benefici del ballo: sei meno stressato e più intelligente

Secondo uno studio condotto dall'Albert Einstein College of Medicine di New York City lasciarsi andare al ritmo della musica non solo fa bene al corpo, ma costituisce una vera e propria medicina anti età in grado di allenare il cervello. Il vantaggio? Grazie alla musica si accende l'entusiasmo, si bruciano più calorie , aumentano le endorfine e… si sorride anche di più! Ritrova una mente leggera e datti al ballo : migliorerai la tua creatività.

LAVORA SULLE TENSIONI – Parte la musica, il corpo inizia a muoversi e la sensazione è di un progressivo senso di benessere che si diffonde nell'organismo. Un'indagine realizzata in Spagna ha studiato le reazioni alla danza da parte di 112 adolescenti di sesso femminile: metà delle ragazze ha partecipato a lezioni di ballo ogni settimana, mentre le altre non hanno cambiato niente nella normale routine quotidiana. Il risultato? Fra i soggetti che hanno sperimentato la danza sono sensibilmente diminuiti i dolori alle spalle e al collo, insieme ai disturbi legati a stress e ansia.



DAL CORPO ALLA MENTE – Secondo il team di ricerca, la danza costituisce un'esperienza direttamente connessa alle emozioni positive. Ballare smuove il corpo e dà energia alla mente, aiuta a risvegliare entusiasmo e vitalità, ci aiuta a lasciar andare le preoccupazioni. Grazie al movimento e al ritmo quando facciamo i primi passi di danza trasformiamo i pensieri trasportando le emozioni su un altro piano. Come dimostrano gli studi, la musica può costituire uno stimolo utile per l'allenamento sportivo, tanto da migliorare la resistenza alla fatica e il risultato della performance.



EMOZIONI POSITIVE – Scaricare la tensione a livello muscolare rappresenta un obiettivo importante, perché le ore che trascorriamo seduti a una scrivania sono sempre di più. Il cambiamento nello stile di vita non riguarda solo gli adulti, ma anche i bambini: un fattore da considerare se desideriamo migliorare la nostra qualità della vita. Liberare le tensioni significa allontanare il rischio di fastidi destinati a trasformarsi in dolore cronico. A livello mentale ritrovare leggerezza consente di scoprire una nuova capacità di concentrazione e creatività, oltre a rendere più efficiente la nostra capacità di risposta ai problemi.



MEDICINA ANTIETÀ – La danza stimola la produzione di endorfine e riduce lo stress, tanto da avere una ricaduta positiva sul processo di invecchiamento. L'Albert Einstein College of Medicine di New York City ha evidenziato numerosi benefici ottenuti grazie al ballo: un'attività che può essere a buon ragione considerata una forma di prevenzione dalle malattie degenerative. L'agilità mentale appare strettamente connessa a un'attività fisica che non solo impegna il corpo e la mente, bensì possiede un importante legame con il senso del gioco. Grazie alle ricerche attuali, questi effetti sono osservabili sul corpo, dal sistema immunitario alla salute del cuore e delle arterie. Ecco la svolta positiva: divertirci, essere curiosi, scuotere il proprio entusiasmo e amare la vita sono un'autentica medicina per l'anima.