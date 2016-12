La dieta per essere in forma e avere un cuore sano

SPUNTINO INTELLIGENTE – Perfetta a colazione, ma anche come merenda, la frutta fresca idrata l'organismo, stimola lo smaltimento delle tossine e aiuta la dieta grazie alle numerose proprietà di un alimento leggero e naturale, in grado di allontanare la fame e depurare la pelle. Regalati ogni settimana due merende a base di centrifugati di frutta e verdura, coloratissimi e ricchi di vitamine.



RIDUCI – Secondo l'OMS ridurre del 30% la quantità di sale utilizzata può salvare la vita e allontanare il rischio di ictus, infarto e patologie coronariche. In media utilizziamo dieci grammi di sale al giorno: le nuove linee guida invitano a ridurre a cinque, pari all'incirca a un cucchiaino da tè. Come fare? Inizia a abbassare il consumo di salumi e alimenti già pronti, ricchi di sale e conservanti. Impara a condire la pasta e le verdure con un pizzico di peperoncino, erbe aromatiche e spezie: vedrai che il sale non ti serverà più!



ADDIO STANCHEZZA – Il senso di spossatezza che avvertiamo nei periodi di stress e al cambio stagione aumenta quando consumiamo alte quantità di dolci, alimenti ricchi di zucchero o ricchi di grassi, che influiscono sui picchi glicemici. È nei periodi impegnativi che abusiamo di comfort food e ci lasciamo tentare, trasformando il cibo in un modo per soddisfarci anche a livello emotivo. I cibi ricchi di potassio saziano e ti aiutano a superare i momenti di stanchezza: tieni in borsa una banana, oppure una manciata di frutta secca, da combinare con uno yogurt, un quadratino di cioccolato fondente o miele, antibiotico naturale altamente nutriente.



SALUTE AI FORNELLI – Scopri il piacere della semplicità. Lascia le portate importanti alla domenica o per una cena speciale da condividere con gli amici. Alternare i momenti di golosità con giornate detox a base di zuppe, cotture al vapore e crudismo sono entrambe buone abitudini, perché alleggeriscono il lavoro del fegato e consentono all'organismo una pausa, favorendo l'equilibrio. Tieni sul davanzale della finestra timo, rosmarino, maggiorana, salvia e basilico: preparare piatti con gli odori dà un tocco di vivacità alla cucina e ti permette di abbassare il consumo di sale, un fattore importante per la salute del cuore.



LE VERDURE DELL'ORTO – Il radicchio rosso protegge i vasi sanguigni e ha proprietà antiossidanti: mangialo crudo, in modo da assimilare al massimo i suoi principi nutritivi. Sfrutta la bella stagione per preparare ricche insalate fantasia: via libera a insalata fresca di diverse qualità, pomodoro, avocado, cipolla, altamente depurativa, e mela a pezzi, che secondo gli studi previene la formazone di coaguli nel sangue. Aggiungi noci e mandorle, importanti per la salute del cuore e del cervello, ricche di Omega Tre. Sì alle erbe amare, che favoriscono la disintossicazione: puoi gustarle al vapore o assumerle sotto forma di tintura madre, la formula ideale per una cura stagionale.