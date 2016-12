Con le castagne fai il pieno di potassio

Le castagne sono un frutto tipico della stagione autunnale : il suo nome scientifico è Castanea vulgaris. In realtà ciò che mangiamo abitualmente è il frutto del castagno, a differenza da quanto avviene per le castagne dell'ippocastano, che sono invece dei semi e non sono commestibili. Questo pregiato frutto contiene 200 calorie ogni 100 gr e 370 se il prodotto è secco. E' costituita per metà da acqua e contiene vitamine C,B1,B2,PP, pochi grassi , molte fibre , che servono a riequilibrare la flora batterica intestinale. Scopriamole in una deliziosa ricetta d'autore, tipicamente autunnale e molto "green".

LE PROPRIETA' - Importante la presenza del potassio, che rinforza muscoli e ghiandole, possiede qualità antinfiammatorie ed è utile in caso di febbre e dolori reumatici. Ma contiene anche fosforo, per la formazione delle cellule nervose e per la riparazione dei tessuti, il sodio che aiuta la digestione dei cibi, il ferro per migliorare la circolazione sanguigna e lo zolfo per il benessere delle ossa. Le castagne non sono invece consigliate a chi soffre di obesità, diabete, colite e patologie legate al fegato.



LA RICETTA: TAGLIATELLE DI BOSCO (gentilmente offerta dal ristorante vegetariano Il Margutta - Roma) - Preparare delle tagliatelle all'uovo con pari quantità di farina 00 e di farina di castagne; mettere a cuocere 200 grammi di castagne con 100 grammi di latte e alloro, a parte trifolare 320 grammi di funghi porcini tagliati a cubetti con un bouquet garnit, olio evo sale e pepe qb. Cuocere le tagliatelle, mantecarle con i funghi porcini e 200 grammi di castagne cotte nel latte. Aggiungere 80 g di parmigiano e decorare con alcune foglie di alloro e una castagna morbida, spezzata grossolanamente sopra il nido di pasta. LA RICETTA PASSO PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Per stupire tutti con un primo autunnale ma ricco, abbinate il sapore intenso delle campagne con quello tradizionale dei funghi. Basta far bollire le castagne per 30 minuti, farle frullare con del latte o della panna, far rosolare a parte i funghi, e unire le due risultanti.