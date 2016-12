Polenta: ha poche calorie e sa accendere la passione

La polenta è uno degli alimenti più antichi delle nostre tavole, nonché uno dei più poveri, ma non per questo è da sottovalutare. Le calorie della polenta senza condimenti variano dalle 80 alle 130 per 100 grammi: in pratica gli stessi di un piatto di pasta: vi sono contenuti, in alta quantità, amido e carboidrati, ma vi troviamo anche calcio, potassio, fosforo, magnesio e sodio.

LE PROPRIETA' - La polenta ha una piccolissima parte i grassi, circa il 3%, e contiene vitamine dei gruppi A e B. Tra i suoi benefici, ricordiamo che regola la glicemia e riattiva la circolazione e la funzionalità dei reni. Secondo gli ultimi studi, inoltre, farebbe bene alla dieta e combatterebbe la cellulite. Ma è anche afrodisiaca, per la vostra felicità di coppia. grazie a un aminoacido chiamato triptofano, che diminuisce la serotonina, ossia l'inibitore per eccellenza della libido.



LA RICETTA: TIMBALLO DI POLENTA FILANTE AI 4 FORMAGGI (gentilmente offerta dal ristorante vegetariano Il Margutta - Roma) Preparare la polenta (possibilmente integrale e biologica) mettendola nel brodo bollente girandola di continuo fino a raggiungere la densità desiderata (consistenza semi-morbida, compatta e liscia senza grumi); spegnere il fuoco e lasciarla riposare. Preparare una salsa ai quattro formaggi con 60 grammi di gorgonzola, 60 grammi di bufala, 60 grammi di parmigiano, 40 grammi di pecorino semistagionato, assieme a 200 cl di latte intero. Portiamo il tutto a 90 gradi, mettere il composto a bagnomaria in modo tale che la temperatura rimanga fissa. Alla fine legare con un rosso d'uovo e un goccio di gin. Preparare quattro invidie sfogliate e lavate, sfumate al gin e vino bianco secco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe qb. Al momento di servire, friggere 20 foglie di salvia intere e lasciarle asciugare su carta da fritti; inserire la polenta in quattro stampini. Stendere le foglie intere di indivia belga a stella, adagiare il savarin di polenta e, intorno e dentro il buco inserire la fonduta. Decorare con le foglie fritte e 20 grammi di bacche di ginepro spezzate grossolanamente. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Se non avete tempo a sufficienza, valorizzate la polenta accostandovi pezzetti di formaggio, anche quelli sopra riportati, e colorate il tutto con le foglie di salvia, così da colorare il piatto con un po' di "green".