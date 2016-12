Allenati alla scrivania

07:00 - Una giornata impegnativa, una serie di impegni last minute, e così sei costretta a rinunciare alla palestra. Niente paura, con questi piccoli trucchi di fitness puoi mantenere la forma anche in ufficio. L'obiettivo non è tanto perdere qualche chilo, ma mantenere la tonicità muscolare. Soprattutto se diventano delle (sane) abitudini quotidiane

Glueti - Stando seduti ore e ore, il cedimento del lato B è senz'altro il danno che si teme maggiormente. Combatti la rilassatezza muscolare, irrigidendo spesso i muscoli dei glutei.



Gambe e polpacci - Abituati a muovere i piedi avanti e indietro, sollevando prima il tallone e poi la punta. Solleciterai la muscolatura di gambe e polpacci. E in più favorirai la circolazione sanguigna. Cerca di spingere sulla zona del piede che resta a contatto con il pavimento, cioè la punta e il tallone in modo alternato.



Braccia - Restando seduta, puoi tonificare gli arti superiori e i pettorali attraverso piccole rotazioni a braccia tese in avanti o ai lati. Se vuoi aggiungere più forza all'esercizio, utilizza una bottiglia d'acqua per per sollecitare i bicipiti.



Collo - Posizioni scorrette possono far insorgere dolori e contratture. Per prevenirli, sciogli la muscolatura del collo con lente rotazioni invertendo di tanto in tanto il senso di movimento.



Se abbandoni la sedia, puoi eseguire altri esercizi per tonificare ulteriormente i muscoli di gambe e glutei. Uno di questi è lo squat. In piedi, allarga le gambe alla stessa ampiezza delle spalle e fletti il busto come se dovessi sederti.



Oppure, sempre da in piedi, prova la classica marcia sul posto. Ti vergogni? Relega questi ultimi 2 esercizi ai momenti di solitudine, magari quando vai alla toilette.