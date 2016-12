Giocare, anche da adulti, è fondamentale per il benessere

1 SALTA! – Se la pioggia ti fa venire in mente ingorghi, clacson e traffico congestionato è ora di cambiare testa. Prendi per mano il bambino che è in te: passeggiare sotto la pioggia con un ombrello colorato, correre con le gocce che schizzano sulla faccia e persino concedersi il gusto di saltare in una pozzanghera ti lasceranno pieno di stupore e gioia improvvisa.



2 COLORA – Da quanto non impugni un pastello o un pennarello? Secondo gli esperti colorare ha effetti antistress, allontana i pensieri negativi e sgombra la mente dalle preoccupazioni. Nelle librerie gli scaffali dedicati agli album da colorare per adulti offrono una scelta vastissima, lasciati sedurre dalla pagina bianca e scegli i colori che ami.



3 SCHERZI? – Abbiamo perso il gusto di fare scherzi. Una volta, forse perché il tempo sembrava scorrere più lentamente e le cose da fare erano meno, si giocava con la fantasia. Oggi ci si vede poco, anche con gli amici cari: un buon motivo per farlo più spesso, tornare a ridere insieme, condividere di più, magari praticando un'attività sportiva in gruppo.



4 BRICOLAGE – Invece di pensare che non sei portata per il fai da te, inizia a esercitare la tua manualità. Non importa il risultato: imparare l'uncinetto, costruire una casetta di cartone o un modellino, riparare una mensola ti insegneranno l'emozione di dare nuova vita agli oggetti e diventare fiera della tua creatività.



5 LA MERENDA – Lo spuntino di metà pomeriggio aiuta a recuperare energia e rende più leggera la fine della giornata lavorativa. Tornare all'infanzia può andare a beneficio della tua salute: coccolati con tè e qualche biscotto, pane e marmellata o yogurt e frutta fresca, macedonie coloratissime oppure un frullato, perfetti per spezzare la routine e ottimi prima dello sport.



6 L'EQUILIBRIO – Da bambini le ginocchia erano sempre sbucciate, ma sono ormai anni che la tua pelle appare candida e liscia. Ammettilo, le occasioni in cui ti lasci andare sono poche. Che sia il parapendio o semplicemente un paio di pattini al parco, ritrova il gusto di sfrecciare, perdere l'equilibrio e osare l'ebbrezza di sentire il cuore in gola.



7 PICCOLE PAZZIE – È successo anche con il partner: all'inizio farfalle nello stomaco e notti insonni, poi lentamente la rigidità della routine e la serietà hanno reso più grigia e controllata la vita quotidiana. Impara a non dare nulla per scontato e scopri di nuovo il gusto di fare sorprese, a te e agli altri. Amiamo stupirci a ogni età.



8 SORRIDI – Cambiare l'atteggiamento con cui affrontiamo le cose è il segreto per una felicità autentica. I bambini lo sanno bene: non si tratta di desiderare una casa più bella, beni materiali o una vita senza problemi, ma semplicemente iniziare a ridere. Adesso. Qui.



9 BOLLE DI SAPONE SUL MONDO – Fai cose divertenti e inizia a scegliere ciò che davvero nutre la tua curiosità e l'entusiasmo che hai nei confronti delle cose. Il senso del dovere ci schiaccia. Le persone realmente di successo, in grado di fare la differenza, sanno fare ciò che gli altri rimandano: si divertono. Un dettagli rilevante se cerchi ciò che può darti la leggerezza del cuore.



10 BUONA NOTTE – Se pensi di essere troppo grande per le fiabe della buona notte ricrediti. Le favole contegono insegnamenti validi in ogni fase della vita, costituiscono un sapere millenario e fanno volare sulle ali della fantasia… conciliando un sonno sereno! Acquista un volume con storie e leggende provenienti da ogni angolo del mondo e lascialo sul comodino, pronto da sfogliare, per dimenticare la stanchezza della giornata e solleticare la voglia di buon umore.