Come eliminare i pensieri negativi

SMETTI DI COMBATTERE – Evita di dare energia a pensieri basati sul senso del dovere. Oltre a schiacciare la tua autostima, di frequente non corrispondono alle tue reali necessità e possibilità, dunque cercare di raggiungerli diventa ancora più frustrante. Il primo passo per cambiare le cose è osservare quanto spesso ci giudichiamo. Inizia a fare un passo indietro ogni volta che ti cogli in flagrante, nell'attimo in cui esprimi un giudizio tagliente, su di te o sulle persone che ti circondano.



DEVO VS VOGLIO – Quante volte ripetiamo a noi stessi 'Devo essere…» oppure 'Devo diventare»? Obiettivi come perdere peso, cambiare lavoro, diventare un certo tipo di persona diventano una missione impossibile. Smetti di combattere te stessa. Inizia a goderti la persona che sei, qui e ora, perché ciò che sei è quello che è riuscito a sopravvivere agli anni e alle difficoltà. Guarda con orgoglio alle tue battaglie.



PERCHÉ LA MEDITAZIONE – Sotto sotto è facile nutrire la convinzione che la meditazione aiuti a eliminare i pensieri negativi. La realtà è ben diversa. È una pretesa impossibile credere di poter eliminare ogni pensiero negativo. Il vero allenamento è imparare a riconoscere ciò che è disfunzionale per noi e che tuttavia contribuiamo a nutrire nel nostro profondo. Frasi come 'Sei un fallimento» qualche volta ci sono state dette durante l'infazia, ma sono rimasti dentro, imprigionate: è il momento di vedere la loro traccia in noi e... lasciarle andare lontano.



10 MINUTI DI SILENZIO – Il silenzio è qualcosa da cui stiamo fuggendo e non solo in senso acustico. Traffico, rumori e abitudini poco felici, per esempio la tv utilizzata come sottofondo, creano la presenza di un suono continuo, senza sosta. Inoltre, nei momenti liberi come la coda in posta o al supermercato, piuttosto che i viaggi in treno, si finisce spesso per navigare, chattare o controllare ossessivamente lo smartphone. In questo modo la testa è perennemente occupata da qualcosa: non sappiamo più stare senza far nulla. Inverti la tendenza e recupera il gusto del silenzio.



GUARDA LE TUE PAURE – Quando abbiamo il coraggio di fare silenzio dentro di noi, lentamente recuperiamo il contatto con una dimensione profonda. Emergeranno speranze, timori, paure ataviche che sussurrano minacciose 'Non puoi farcela'. Sei qui, consapevole e viva: la tua presenza è già la prova che ce la stai facendo. Ascolta le tue paure, abbandonati a un respiro profondo, sorridi al tuo volto nello specchio. Incontrare il tuo sguardo e sostenerlo, sentire che sei presente a te stessa pur con i mille timori che ognuno di noi ha, accarezzare le tue difficoltà è un dono che ti fai.