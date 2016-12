3 di 7 Corbis

Corbis

Gli errori quotidiani che fanno aumentare il peso e cattivo il umore

COME MANGI? - Masticare con calma, assaporando il gusto del cibo, ti permette di concentrarti su ciò che fai… e aiuta a non andare oltre ciò che serve davvero al tuo organismo. Anche per una semplice merenda obbligati a sedersi, apparecchiare, usare forchetta e coltello: non si tratta di Galateo, ma dell'unico modo per diventare più consapevoli di ciò che introduciamo nel corpo. Mangiare in piedi, in fretta, assaggiando qui e là direttamente dal frigorifero o dalla dispensa fa totalmente perdere di vista la quantità di cose ingurgitate.