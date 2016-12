Come dimagrire senza perdere il piacere del cibo

LO STUDIO - Secondo i dati di un'indagine effettuata negli Stati Uniti esiste una correlazione fra i sintomi della depressione e lo stile alimentare. Nel corso dello studio, durato sette anni, è emerso il ruolo positivo della dieta mediterranea rispetto ai disturbi dell'umore. Tuttavia, nonostante i numerosi benefici di questa dieta, i problemi legati a sovrappeso e obesità sono in aumento, anche in Italia.



GLI ERRORI - Quante volte mangi dolci nell'arco della settimana? Spesso non ci rendiamo davvero conto di quanto e cosa mangiamo. Per tre giorni prova a annotare tutto, su un quaderno o nello smartphone (esistono app in grado di aiutarti): avrai un quadro realistico di come componi la tua dieta quotidianamente.



NON DIETA, MA STILE DI VITA - La dieta non deve essere limitata a un periodo della vita, spesso vissuto con privazione e tristezza. Stare in forma ha semplicemente a che fare con la capacità di ascoltare i bisogni del corpo e sentirsi in sintonia con se stessi, scattanti e pieni di energia a livello fisico e mentale. Non dimenticare di fare movimento e quando mangi qualcosa inizia a osservare come ti fa sentire: sei sulla buona strada quando il desiderio soddisfa anche la necessità di sentirsi scattanti e pieni di energia a livello fisico.



SII CONSAPEVOLE - Attualmente sta avvenendo un distacco progressivo e sempre più grave rispetto alle nostre sensazioni e a ciò che il corpo ci comunica. Quando sei a tavola fai una breve pausa invece di avventarti sul piatto. Guardati intorno, senti i profumi dei cibi, guarda la loro forma: mangiare con tutti i sensi, a partire da vista e olfatto, ti aiuterà, con il tempo, a costruire un approccio più consapevole verso il cibo.



LA STRATEGIA - Tisane, prodotti naturali, alimenti green costituiscono rimedi potenti in grado di drenare e sgonfiare il corpo, tuttavia è limitante scegliere uno stile alimentare solo perché "fa bene". Sperimenta e prova a sentire ciò che ti piace davvero: prova gusti e fragranze diverse e crea un quaderno dove scrivere gli esperimenti e le ricette dei nuovi cibi che hai imparato a conoscere.



MOMENTI PREZIOSI - Usa la moderazione, non solo nelle quantità, ma come metodo per apprezzare maggiormente ciò che hai. Fino a cinquant'anni fa il cibo scarseggiava, anche per questo ogni pasto costituiva un momento di festa e incontro. Oggi abbiamo bisogno di ritrovare quel piacere e imparare a orientarci con più consapevolezza nella sovrabbondanza di cibo da cui siamo circondati. Il criterio strategico durante i pasti? L'assaggio. Usa piatti più piccoli, mangia con la vista e l'olfatto prima che con il gusto e invece di importi la regola di mangiare poco, abituati ad... assaggiare. Scoprirai che il senso di sazietà è legato alla calma e al piacere che proviamo davanti a un cibo.