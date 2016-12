Dieci modi per stimolare la tua creatività

1 LA TUA FONTE – Che cosa ti dà forza? Analizza la tua giornata: scoprire ciò che riesce a farti sorridere è fondamentale per superare i momenti down e ritrovare energia.



2 SCRIVI – Tenere un diario aiuta a sviluppare idee, fare chiarezza mentale e stimola l'immaginazione. Non importa saper scrivere bene: inizia a tenere in borsa un taccuino e un astuccio pieno di colori.



3 ISPIRAZIONE – Il mondo intorno a noi è ricco di occasioni e ispirazioni. Il problema è che di frequente non diamo a noi stessi il tempo sufficiente per esplorare, vedere la bellezza, ascoltare l'ispirazione. Inizia a fare attenzione a ciò che accade fuori e dentro di te.



4 INTERNET – Usa la Rete in modo intelligente. Il web ti permette di conoscere persone e nuovi progetti, ampliare la tua rete e scoprire nuovi interessi. Invece di fare gossip inizia a seguire chi ammiri sul serio.



5 REGOLE? – Impara a pensare in modo alternativo. Lo stesso problema può essere risolto in modi diversi, ecco perché ragionare secondo più punti di vista amplia l'orizzonte mentale e favorisce l'elaborazione di soluzioni nuove.



6 BUTTATI! – Dal giardinaggio agli scacchi o le pulizie di casa, accetta di sporcarti le mani. Sperimentare la propria manualità, soprattutto quando si tratta di attività nuove, significa accettare il rischio di percorrere strade sconosciute e imparare.



7 IL DISORDINE – Come provato da recenti indagini, fare ordine aiuta a fare chiarezza mentale. Attenzione, però: il disordine può favorire idee e connessioni mentali. In casa dedica una lavagna (o un muro!) alle idee più belle, biglietti e pensieri da cui prendere ispirazione ogni giorno.



8 MUOVITI – Quando facciamo attività fisica l'organismo rilascia endorfine, il corpo si rilassa e la mente diventa leggera. Corri, nuota, pratica sport mai sperimentati: insieme al brivido dell'emozione avrai un modo semplice per scaricare le tensioni e trovare linfa vitale.



9 CAMBIA – Vivi il cambiamento come un'opportunità. Rimanere aggrappati a ciò che siamo, o siamo stati, blocca la crescita e ci impedisce di andare verso direzioni nuove.



10 BALLA – La musica fa sognare, solletica la voglia di muoversi, crea ispirazione. Usa le tue canzoni preferite per darti un momento di pausa mentale, ti aiuterà a liberare la mente e scoprire nuove fonti di creatività.