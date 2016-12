Vuoi diventare più creativo? Scegli il disordine

MENO ANSIA, PIÙ SORPRESE – Secondo i dati di un'indagine pubblicata sul Journal of Consumer Research chi è disordinato mostra di reagire meglio ai cambiamenti e vive con meno stress. Lo studio ha osservato le reazioni di un gruppo di riferimento di fronte a una situazione di caos. Mentre chi è abituato all'ordine evidenzia ansia e fastidio verso eventi improvvisi come una visita a sorpresa, gli amanti del disordine accolgono con maggior entusiasmo e flessibilità situazioni nuove, sviluppando una risposta positiva.



BISOGNO DI STIMOLI – Non sempre il caos è sinonimo di disorganizzazione. Un ambiente disordinato può favorire lo sviluppo di nuove idee, perché costituisce una scena ricca di elementi complessi, in grado di fornire stimoli e contatti con aree diverse. Gli scienziati spiegano che lasciare in una stanza appunti, oggetti in grado di attivare la memoria e materiali in disordine permette di creare una rete di connessioni capace di incrementare la creatività.



A LIVELLO CELEBRALE – In una situazione caotica tendiamo a concentrarci di più: il livello di attenzione è più alto. Nel disordine cresce l'ispirazione e aumenta l'autostima, perché si abbassa la tendenza al controllo: un fattore che si dimostra decisivo per la gestione dell'ansia. Quando siamo eccessivamente rigidi perdiamo spontaneità, senso del gioco.



IMPARA A CREARE CAOS – Stai creando un progetto? Trasforma una stanza in un laboratorio dove sentirti libero di sperimentare. Usa un pannello per appendere appunti e articoli interessanti, coinvolgi i sensi con gli oggetti che solleticano la tua curiosità. Come consigliano gli esperti, lasciare in disordine questa stanza consentirà alla tua mente di trovare connessioni. Colori e materiali diversi ci aiutano a ragionare in modo diverso. Perché in fondo nel disordine si cela una grande avventura: il coraggio di destabilizzare il noto e uscire dai soliti schemi mentali per tuffarsi nel mistero dell'ignoto.