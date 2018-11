Gli esercizi per una mente sempre giovane

POTENZIA LA COORDINAZIONE - Come ogni mattino spegni la sveglia, sbadigli e corri in bagno a lavarti per prepararti alla giornata che ti attende: perfetto, continua così ma... inverti destra e sinistra, in modo da fare tutto con l'altra mano! Compiere i gesti di sempre utilizzando la mano che di solito non usiamo allena la coordinazione e aiuta a migliorarne le funzionalità. Prova a lavarti i denti, truccarti o aprire la bottiglia del latte con la sinistra invece della destra, oppure il contrario, se sei mancino. Con il tempo ti accorgerai di migliorare sensibilmente, precisione compresa.



METTITI ALLA PROVA - Pensi di essere troppo vecchio per sperimentare un nuovo sport? Sbagliato: ciò che è necessario combattere è la tendenza al perfezionismo, che spesso porta a rinunciare ad attività interessanti per la paura di fallire o fare brutta figura. Prendi esempio dai bambini e buttati senza pensare. Trekking, un pomeriggio con le bocce o in giro fra i boschi, danza del ventre e ping pong sono attività che possiamo imparare in qualsiasi momento della vita, in grado di stimolare l'entusiasmo, allenando corpo e mente.



DIVERTITI - Viviamo in una società che sceglie di dare molta più importanza al senso del dovere rispetto alla ricerca del piacere, ma a ben guardare i risultati a cui ci ha portato non sono incoraggianti. Divertirsi non significa affatto vivere con superficialità o evitare gli impegni. Anzi, spesso le persone capaci di sorridere con il cuore anche nei momenti più difficili sono quelle che si sono confrontate con un'esistenza dura e hanno imparato a superare i momenti no con il giusto atteggiamento mentale.



VIAGGIA - Viaggiare è terapeutico per il corpo e la mente, perché ci costringe a uscire dalla nostra zona comfort, esplorare nuove abitudini lasciando andare quelle di sempre. Attenzione, non è il budget a fare la differenza; gli autentici viaggiatori fanno di necessità virtù. Spesso è nelle condizioni di precarietà che si fanno incontri straordinari: questo vale anche per la vita di ogni giorno. Cambia strada, fai percorsi differenti, allenati alle novità. Sii attento a ciò che succede intorno a te, attiva la curiosità e invece di combattere i contrattempi prendili come occasione per vivere l'inaspettato con allegria, elasticità e improvvisazione.



OGNI GIORNO - Internet è uno strumento meraviglioso quando sappiamo utilizzarlo con intelligenza: usalo per approfondire ciò che ti interessa e conoscere persone con cui condividere un hobby o un interesse comune. Ogni giorno prendi l'abitudine di un cruciverba, aiuterà la memoria. Libri, bricolage, fare l'orto combattono l'invecchiamento perché nutrono la nostra ispirazione: segui il tuo istinto e sii pronto a realizzare nella quotidianità ciò che ti fa stare bene. Fare le cose con passione è un elisir di lunga vita.