Come trasformare gli ostacoli in opportunità

07:00 - “Solo coloro che hanno il coraggio di affrontare i grandi insuccessi possono ottenere grandi successi”, recita una splendida citazione di Robert Kennedy. Quante volte mentre affronti qualcosa di nuovo ti lasci abbattere dalla preoccupazione per l'insuccesso? Si tende a puntare molta attenzione sul fallimento e poca sull'avventura che potenzialmente ogni situazione nuova rappresenta. Inverti la tendenza e invece di lamentarti degli ostacoli inizia a cogliere i segnali e agire con coraggio considerando ogni difficoltà una sfida.

Dietro ogni problema c'è una soluzione: interiorizzando e metabolizzando nel profondo di te questa osservazione, scoprirai di poter affrontare l'esistenza quotidiana con uno sguardo diverso. Per una giornata prova a esercitarti a coltivare un atteggiamento in grado di rispondere agli ostacoli con elasticità e apertura mentale. Guarda la difficoltà come una sfida a elaborare soluzioni nuove, trovare chiavi d'accesso differenti, esercitare l'immaginazione.



Gli ostacoli sollecitano la nostra capacità di esaminare un problema attraverso un punto di vista inesplorato e inventare strategie mai sperimentate prima. La paura di frequente costituisce il peggior nemico: il primo passo per trovare nuovo ossigeno è smettere di nutrire convinzioni radicate e spesso sepolte nell'inconscio a causa delle quali ci si sente sotto giudizio, incapaci, inadeguati. Nella maggior parte dei casi il tuo unico blocco è l'insicurezza; smetti di metterti sotto esame e, invece, presta attenzione ai segnali che ti circondano: impara a osservare le situazioni e risolverle nello stesso modo in cui un videogame stimola la tua voglia di superare un certo livello per giungere a una situazione inedita.



La questione non è cercare di evitare ogni problema, bensì saper utilizzare gli strumenti necessari in possesso al fine di trovare una soluzione e, soprattutto, rimanere in un atteggiamento di apertura tale da potenziare la capacità di rimanere elastici e in ascolto anziché chiudersi a riccio di fronte alle difficoltà. Spesso di fronte ai problemi ci si scoraggia, diventando preda della rabbia o di sentimenti come frustrazione o rassegnazione: ogni esistenza è piena di contrattempi, perché lo è la vita stessa, che cambia continuamente; con un flusso inarrestabile, essa modifica in continuazione condizioni e modalità.



Combattere il cambiamento è una battaglia faticosa e destinata a una sconfitta: al contrario, accendere il tuo entusiasmo, sollecitare la curiosità e essere pronto a considerare ogni evento in maniera originale ti permetterà di vedere in ogni ostacolo uno stimolo per usare la tua creatività e immaginare soluzioni nuove. Un atteggiamento di chiusura tende a farti mal sopportare tutto ciò che non appare in linea con le idee che ti eri fatto su un certo avvenimento: nutrire l'aspettativa è un fatto normale, eppure il vero cambiamento nella qualità della vita accade quando ci si lascia andare e si osa il coraggio di pensare il modo nuovo. Smetti di tentare di eliminare il problema e inizia a sfruttare le difficoltà a tuo vantaggio, ecco la chiave determinante per una giornata di successo.