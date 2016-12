Le merende vintage per i pomeriggi invernali

Quando fuori le temperature scendono vertiginosamente, cresce la voglia di starsene a casa e, perché no, anche di cucinare di più. Un grande classico della stagione invernale sono le merende : per i più fortunati, da concedersi anche ogni giorno. Altrimenti, da riservare al weekend. Si parla spesso dell'importanza degli spuntini per mantenersi in forma ed energici: in inverno, si può sgarrare un po' di più e godersi una merenda di tutto rispetto. L'ispirazione viene dalla tradizione, dal passato. E ha il profumo di bricchi di latte e cacao, di caffè, di torte fragranti, di burro.

Latte, cacao e la torta più semplice - Tornare bambini e fare merenda insieme ai figli. Immancabili latte e cioccolato, di ottima qualità però. Se lo spuntino è speciale, si può anche puntare sul latte intero, ricco e dal sapore corposo. Il cacao, invece, è da scegliere rigorosamente amaro (dolcificando eventualmente con qualche zolletta di zucchero). Per gli intolleranti al lattosio, sarà perfetto un latte vegetale ma comunque dolce: quello di mandorla è, forse, la scelta ottimale. Come accompagnamento, la torta fatta in casa. Le torte che si sposano meglio con latte e cacao sono il ciambellone e la torta di mele. Se si ha voglia comunque di leggerezza, si può preparare il ciambellone usando lo yogurt e l'olio al posto del burro.



L'ora del tè - Merenda molto apprezzata dalle donne, il tè diventa vintage ispirandosi alle nonne e alle chiacchiere tra amiche. Innanzitutto, questo spuntino prevede un'orario preciso: ovviamente le 17 del pomeriggio. Inoltre, è importante offrire agli ospiti un'ampia selezione di tè e tisane. Meglio ancora se in foglie, in questo caso sono deliziose le tazze di porcellana con filtro incorporato. Insieme al tè, si servono biscotti al burro fatti in casa o acquistati, per l'occasione, in pasticceria. Un'alternativa sono gli scones inglesi da servire con l'apposita crema e la marmellata di mirtilli. E se ci hanno figlie piccole, si può creare un angolino per il tè con le bambole: tutto in miniatura ma tutto vero.



Zabaione e lingue di gatto - Una merenda che davvero riporta immediatamente all'infanzia. E, in più, è perfetta quando fuori fa molto freddo e si ha bisogno di una sferzata di energia. Per servire un perfetto zabaione, è necessario attenersi alla ricetta tradizionale utilizzando solo uova freschissime e di prima scelta. Insieme alla tazza di zabaione, sono ottimi i biscotti a lingua di gatto. Per i più golosi, via libera anche ai baci di dama piemontesi.



Tiramisù, due versioni - Quando le calorie sono un argomento da rimandare, lo spuntino può assumere la forma di un goloso tiramisu. Caffè, savoiardi, mascarpone, uova e, secondo alcune ricette, anche panna. Per i bambini, si può cambiare versione al classico tiramisu bagnando i savoiardi in succo d'arancia. Oppure ripiegando su una zuppa inglese, vintage ma preparata a regola d'arte.